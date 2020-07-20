Офіційний Facebook Динамо: Провальний сезон завершено

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо у останньому матчі 32-го туру УПЛ поступилося Колосу (0:2). Кияни ледь не втратили шанс зіграти в кваліфікації Ліги чемпіонів, але Зоря не змогла обіграти Десну в паралельному матчі туру, і "біло-сині" зуміли залишитися на другій сходинці таблиці.

Відразу після матчу пресслужба Динамо опублікувала пост в офіційному Facebook клубу, під яким написала:

"Кінець матчу. Провальний сезон завершено"

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