 Офіційний Facebook Динамо: Провальний сезон завершено | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря не скористалася поразкою Динамо у 32 турі УПЛ
Вчора 21:31 1068
Динамо, Зоря і Десна визначили свої місця в єврокубках
Вчора 21:54 1115
Колос сенсаційно переміг Динамо у 32 турі УПЛ
Вчора 21:27 1734
Олександрія відіграла два голи у Шахтаря у 32 турі УПЛ
Вчора 21:24 771
У ДТП загинув український футбольний тренер
Вчора 19:24 1762
Гамільтон виграв Гран-прі Угорщини і повторив рекорд Шумахера
Вчора 18:09 684
Світоліна програла Петкович на турнірі у Берліні
Вчора 16:22 705
Як виглядає турнірна таблиця УПЛ перед останнім туром
Вчора 10:10 4192
Віталію Кличкові - 49! Найкращі нокаути українського чемпіона
Вчора 08:31 4360
Арсенал обіграв Манчестер Сіті та вийшов у фінал Кубка Англії
18.07.2020 23:42 1262
Блоги
Динамо – Зоря, епік фейл Ворскли і грандіозний скандал у Першій лізі - ТаТоТаке
Динамо – Зоря, епік фейл Ворскли і грандіозний скандал у Першій лізі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
17.07.2020 16:20 608
Зоря – Десна: анонс і прогноз на матч
Зоря – Десна: анонс і прогноз на матч Дима Копий
17.07.2020 14:13 1166
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона Андрій Твердохліб
17.07.2020 13:01 1265
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста Андрій Твердохліб
17.07.2020 07:59 1017
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:37 1549
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:24 1314
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:09 2173
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією Андрій Твердохліб
15.07.2020 13:53 2343
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією Андрій Твердохліб
15.07.2020 00:07 1923
Маліновський з 30 метрів забив у ворота Брешії
Маліновський з 30 метрів забив у ворота Брешії Андрій Твердохліб
14.07.2020 23:22 7095
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:15 Футбол Тоттенгем - Лестер 3:0. Огляд матчу 163
09:54 Футбол Михайличенко: У Динамо є багато статистів 397
09:41 Футбол Мораес став найкращим бомбардиром УПЛ 482
09:29 Блог Голкіпер Зорі іронічно відреагував на критику 634
09:25 Футбол Олександрія - Шахтар 2:2. Огляд матчу 410
09:15 Футбол Михайличенко залишиться тренером Динамо – ЗМІ 1146 1
08:58 Футбол Скрипник: Можна було побігти вперед, а потім кусати лікті 491
08:46 Футбол Михайличенко пояснив поразку від Колоса 1908 2
08:43 Блог Офіційний Facebook Динамо: Провальний сезон завершено 563
08:30 Футбол Колос - Динамо 2:0. Огляд матчу 1623
08:14 Футбол Інтер вирвав нічию у Роми в 34 турі Серії А 722
19 Липня 2020
23:59 Футбол Гранада розгромила Атлетік, Реал не переміг Леганес. Результати матчів 38 туру Ла-Ліги 429
23:40 Футбол Бенфіка зацікавлена ​​у підписанні Кавані 1742
23:25 Футбол Суркіс: Михайличенко? Давайте зараз не будемо говорити 2152
23:10 Футбол Зоря - Десна 1:1. Огляд матчу 1827
22:54 Футбол Ковач очолив Монако 2041
22:39 Футбол Мінське Динамо не переграло Торпедо-БелАЗ у 18 турі чемпіонату Білорусі 1953
22:29 Футбол Фіорентина переграла Торіно, Наполі здолав Удінезе. Результати матчів 34 туру Серії А 2118
22:10 Футбол Челсі переміг Манчестер Юнайтед у півфіналі Кубка Англії 2147
21:54 Футбол Динамо, Зоря і Десна визначили свої місця в єврокубках 1115
21:48 Футбол Вальядолід переміг Бетіс, Вільярреал знищив Ейбар у 38 турі Ла-Ліги 1956
21:31 Футбол Зоря не скористалася поразкою Динамо у 32 турі УПЛ 1068
21:27 Футбол Колос сенсаційно переміг Динамо у 32 турі УПЛ 1734
21:24 Футбол Олександрія відіграла два голи у Шахтаря у 32 турі УПЛ 771
21:09 Бокс Кроуфорд готовий провести бій з Портером 2477

Офіційний Facebook Динамо: Провальний сезон завершено

Сьогодні 08:43 Valeriy Ruchka 563 0
Офіційний Facebook Динамо: Провальний сезон завершено

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо у останньому матчі 32-го туру УПЛ поступилося Колосу (0:2). Кияни ледь не втратили шанс зіграти в кваліфікації Ліги чемпіонів, але Зоря не змогла обіграти Десну в паралельному матчі туру, і "біло-сині" зуміли залишитися на другій сходинці таблиці.

Відразу після матчу пресслужба Динамо опублікувала пост в офіційному Facebook клубу, під яким написала:

"Кінець матчу. Провальний сезон завершено"

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()