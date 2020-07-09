Джерело - Чемпіон.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга продемонструвала фантастичну розтяжку, показавши, що може легко збити пляшку води з голови людини, що стоїть поруч.

"Жертвою" виявився один з одеських рестораторів.

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