Джерело - Чемпіон.
Українська каратистка Анжеліка Терлюга продемонструвала фантастичну розтяжку, показавши, що може легко збити пляшку води з голови людини, що стоїть поруч.
"Жертвою" виявився один з одеських рестораторів.
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Полную версию этого «доверительного эксперимента» вы можете просмотреть на странице @sergeydoer 😂😂😂👍 Развлекаюсь как могу пока нет моих соревнований 🤷♀️ Жду ваших комментариев 😜 #tiktok #tiktokgirl #kickinggirl #karategirl #doyoulikethat #sportgirl #adidasteam #teamadidaskarate #anzhelikaterliuga #mavashigeri #mademyday
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