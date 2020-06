Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство

View this post on Instagram

🔥 Чемпионские эмоции в раздевалке «Шахтера»! 🏆 🧡 нашим ребятам ⚒ ⠀ 🔥 The title-winning emotions in Shakhtar’s dressing room! 🏆 🧡 for our guys ⚒ ⠀ 🔥 Чемпіонські емоції в роздягальні «Шахтаря»! 🏆 🧡 нашим хлопцям ⚒ ⠀ #ШахтерЧемпион #ShakhtarChampions #ШахтарЧемпіон #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkov #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #Львов #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #Чемпионы