Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство

Джерело - Чемпіон.

20 червня в Києві Шахтар переміг Олександрію (3:2) та захистив титул чемпіона України. Помаранчево-чорні завоювали чемпіонський трофей в 13-й раз в історії.

Відразу після закінчення матчу команда відзначила дострокову перемогу на полі НСК Олімпійський, зробивши серію командних фото на фоні інсталяції Шахтар – чемпіон!

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