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Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство

Сьогодні 10:58 Valeriy Ruchka 865 1
Святкування на Олімпійському. Як Шахтар відзначав чемпіонство

Джерело - Чемпіон.

20 червня в Києві Шахтар переміг Олександрію (3:2) та захистив титул чемпіона України. Помаранчево-чорні завоювали чемпіонський трофей в 13-й раз в історії.

Відразу після закінчення матчу команда відзначила дострокову перемогу на полі НСК Олімпійський, зробивши серію командних фото на фоні інсталяції Шахтар – чемпіон! 

 
 
 
 
 
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🔥 Чемпионские эмоции в раздевалке «Шахтера»! 🏆 🧡 нашим ребятам ⚒ ⠀ 🔥 The title-winning emotions in Shakhtar’s dressing room! 🏆 🧡 for our guys ⚒ ⠀ 🔥 Чемпіонські емоції в роздягальні «Шахтаря»! 🏆 🧡 нашим хлопцям ⚒ ⠀ #ШахтерЧемпион #ShakhtarChampions #ШахтарЧемпіон #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkov #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #Львов #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #Чемпионы

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