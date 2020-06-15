Як робити ставки на хокей в українських букмекерських конторах

Українські букмекери приймають ставки на хокейні матчі. В першу чергу, це Парі-матч, Фаворит, Фанспорт. Дізнаємося, як саме ставлять клієнти на хокейні поєдинки в цих компаніях.

Парі-матч і хокей

Компанія понад 20 років приймає ставки на всі популярні види спорту, в тому числі й на хокей. Після реєстрації гравець переводить кошти на баланс, та починає робити ставки. Хокей знаходиться в лівому блоці.

Клікаємо по турніру, і одразу з’являється лінія з коефіцієнтами та ставками. В залежності від рейтингу турніру, букмекер включає певну кількість ринків. У даному випадку представлений чемпіонат Швеції. Не самий топовий турнір, тому і кількість маркетів для нього не перевищує 30:

Як бачимо, традиційний набір з форами й тоталами, є ставки на окремі періоді. Звичайно, на матчі НХЛ Парі-матч розміщає набагато більше позицій. Щоб поставити, беттор тисне на потрібні коефіцієнти, вибирає тип парі, то прописує суму:

Зверніть увагу, що напроти кожної позиції вказані максимальні суми. Для різних матчів вони суттєво відрізняються. Тому треба обов’язково враховувати цей момент.

Що стосується комісії на хокейні ставки в букмекерській конторі Парі-матч, то вона становить приблизно 5%, якщо ставити перед початком зустрічі. В лайві вона піднімається до 6,5%. Деякі матчі транслюються в прямому ефірі. Клієнти з плюсовим балансом дивляться хокей на сайті, а також в мобільному телефоні. Детальніше тут: Viche

Ставки на хокей в Фавбет

Менше варіантів для хокейних ставок пропонує букмекерська контора Фавбет. Якщо в Парі-матч були доступна шведська ліга в період карантину, то у Фавбет є лише варіанти до шорт хокею в російській лізі:

Як бачимо, кількість варіантів перевищує 40. Алгоритм дій такий же. Беттор вибирає потрібні ринки, і ставить ординаром, експресом, або системою. Середня маржа на передматчеві хокейні ставки часто досягає 7%, а в лаві нерідко перевищує 8%.

Ставки на хокей в БК Фанспорт

Ще одна контора, яка активно приймає ставки на хокейні матчі. На офіційні поєдинки НХЛ та збірних можна знайти до 200 маркетів. На товариські ігри контора включає до 120 варіантів парі:

Бачимо, що в лінії є фільтри ринків. Можна вибирати з фор, тоталів, комбінованих парі. Не можна сказати про високі коефіцієнти в букмекерській конторі Фанспорт. Маржа на деякі позиції сягає 10%, на багато ринків вона перевищує 7%, в лайві – 9%. Тобто букмекер включає багато маркетів, але заробляє на них більше, ніж багато конкурентів. Детальніше тут: Urzona

Вигідні ставки на хокей в українських конторах

Як все-таки правильно ставить на хокей, щоб стабільно заробляти? Рекомендуємо зосередитися на таких варіантах:

Фори фаворитів;

Тотал більше в матчах результативних команд;

На господарів, які програють одну шайбу.

Звичайно, треба ставити в конторах з самими великими коефіцієнтами. Трошки розкажемо про кожну з цих ставок.

Фори. Якщо фаворит проводить дуже сильний відрізок, обігрує опонентів з різницею в 2-3 і більше голів, то вигідно ставить на його перемогу з мінусовими форами -1 і -1,5, або -2 з коефіцієнтами від 2 до 3. В НХЛ завжди знайдеться 3-4 команди, які на даному відрізку грають краще за інших. Ставить вигідно на домашні и гостьові перемоги.

Тотал більше. В тому ж НХЛ є результативні команди – Пітсбург, Вашингтон. Ставить на ТБ за їх участю вигідно як у регулярному сезоні, так і в матчах плей-офф. Ці команди часто пропускають і ще більше забивають.

На програючих господарів. Під час хокейних поєдинків нерідко трапляються такі моменти, коли господарі майданчика невдало розпочинають, і програють одну шайбу. У цей момент коефіцієнт на чисту перемогу різко підвищуються. Наприклад, перед початком кеф. На П1 був 1,5, а після голу він підріс до 2,3, або вище. Якщо команда вмотивована, продовжує володіти ініціативою, має хороші можливості для голу, значить ставте на неї.

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