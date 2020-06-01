Джерело - glavcom.

Член збірної України з греко-римської боротьби Андрій Антонюк з Тернополя відстоював інтереси ексрегіонала, власника ТОВ Микулинецький бровар Степана Трояна.

У неділю, 31 травня видання Тернополяни помітило Антонюка серед звичайних "тітушок", які відстоювали інтереси Степана Трояна. Той претендує на ставок, який місцева громада збиралася облаштувати для соціалізації колишніх учасників російсько-української війни у селі Дворіччя Теребовлянського району на Тернопіллі.

Степан Троян намагався увірватися на збори жителів Дворіччя, заручившись "силовою" підтримкою тернопільських борців греко-римського стилю. Останні провокували селян та учасників війни на конфлікт й намагалися прорвати шлях Трояну на збори. У натовпі прихильників ексрегіонала був помічений відомий український борець Андрій Антонюк. У захисній масці, як і належить. Під час словесної перепалки одіозний Антонюк накинувся з кулаками на ветерана АТО, однак у бійку втрутилися правоохоронці.

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