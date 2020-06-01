Російський блогер, якого побив український боєць, виявився сином засновника МММ

Джерело - Чемпіон.

Днями Аскар Можаров, якого в світі змішаних єдиноборств називають українським Макгрегором, побив в Пхукеті російського блогера Максима Мернеса. Як виявилося, справжнє прізвище Максима - Мавроді, а його батьком є ​​Сергій Мавроді. Той самий. Засновник МММ.

Сергій Мавроді в середині 90-х був одним з найпопулярніших людей в Росії, а його дітище МММ досі є найбільшою фінансовою пірамідою в історії пострадянського простору. Буквально за кілька місяців в 1994 році МММ довело число своїх вкладників до 15 мільйонів, вартість акцій зросла в 127 (!) разів і акумулювала третину бюджету Росії. Продовження історії вийшло сумним - в 1997 році МММ визнали банкрутом, постраждали мільйони вкладників. Сергій Мавроді пішов в інший світ 26 березня 2018 року. З 1993 по 2005 рік Мавроді перебував в шлюбі з українкою Оленою Павлюченко. Але за даними ЗМІ віце-міс Запоріжжя-1989 була безплідною, тому син у засновника МММ з'явився, так би мовити, в неофіційному порядку. Втім, Мавроді підтримував його і в 2013 році навіть залучив до своєї структури, коли розробляв криптовалюта MAVRO. Судячи з усього, саме підтримка батька і допомогла Максиму на зорі його бізнес-діяльності. Але, з огляду на неоднозначну репутацію засновника МММ він взяв собі псевдонім Мернес і ы тримав в таємниці персону біологічного батька.

До Таїланду Максим Мернес переїхав ще 7 років тому, навчався в університеті в Бангкоку, останнім часом проживає на острові Пхукет, де у нього є нерухомість. Стан, який зараз оцінюється в 6 мільйонів доларів, зробив на операціях з криптовалютою. Випустив ряд книг, серед яких найбільш популярною стала "Мій шлях до мільйона доларів".

Нам Максим Мернес відмовився коментувати своє особисте життя, а ось Аскар Можаров підтвердив, що знає цю історію від їхніх спільних знайомих.

Цікаво, що у випуску свого блогу Мернес детально розповів про сутичку з Можаровим, і навіть попросив своїх передплатників "вписатися" за нього.

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