Український боєць ММА побив російського блогера

Джерело - Чемпіон.

Український боєць Аскар Можаров (19–8), в Пхукеті побив російського блогера Максима Мернеса.

Про це повідомив сам постраждалий.

Сутичка сталася під час прогулянки українця, який вже близько півроку живе і тренується в Таїланді. Мернес також живе в Пхукеті, стежить за боями ММА і мав необережність висміювати Аскара в соцмережах. Чоловіча розмова закінчився для росіянина не дуже вдало.

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