Джерело - Чемпіон.

30 березні 2014 року півзахисник київського Динамо і збірної України Олег Гусєв був за крок від смерті після ігрового зіткнення в матчі чемпіонату України проти Дніпра.

Голкіпер дніпропетровської команди Денис Бойко з виставленим вперед коліном пішов на м'яч у своєму воротарському, зловив його і в польоті вдарив Гусєва коліном у голову.

Хавбек киян без свідомості звалився на газон. До нього кинулися футболісти обох команд. Найбільшу активність виявив грузинський хавбек Дніпра Джаба Канкава. Він зумів витягнути запалий язик Гусєва, і до гравця повернулася свідомість. Лікарі забрали півзахисника Динамо з поля на ношах. Йому діагностували закриту черепно-мозкову травму і струс мозку, але найстрашнішого вдалося уникнути.

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