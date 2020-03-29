Золота колекція. Збірна України виграла золото Олімпійських ігор в Сочі. Повне відео гонки

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Жіноча естафета 4×6 км в біатлоні на зимових Олімпійських іграх 2014 року відбулася 21 лютого.

Перемогу здобула українська збірна у складі Віти Семеренко, Юлії Джими, Валі Семеренко та Олени Підгрушної, третє місце завоювала збірна Норвегії.

27 листопада 2017 року МОК дискваліфікував Ольгу Вілухіну та Яну Романову за вживання допінгу. 1 грудня таке ж рішення було прийнято стосовно Ольги Зайцевої. Через це збірну Росії позбавили срібної медалі.

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