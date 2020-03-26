Любомир Тошич, шеф-кухар збірної України з футболу, запустив челендж "Сам собі шеф" у межах підтримки програми Усі вдома.

Тошич закликав всіх шанувальників збірної України зайнятися своєю улюбленою справою — приготуванням їжі.

Умови прості: потрібно приготувати оригінальне блюдо, знявши процес на відео, і викласти відео на своїй сторінці в Instagram, відмітивши сторінки @uafukraine і @liubomirtoshich, а також поставивши хештег #самсобішеф.

Переможця вибере особисто Любомир Тошич 2-го квітня. Головним призом стане футболка збірної України.

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