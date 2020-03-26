Любомир Тошич, шеф-кухар збірної України з футболу, запустив челендж "Сам собі шеф" у межах підтримки програми Усі вдома.
Тошич закликав всіх шанувальників збірної України зайнятися своєю улюбленою справою — приготуванням їжі.
Умови прості: потрібно приготувати оригінальне блюдо, знявши процес на відео, і викласти відео на своїй сторінці в Instagram, відмітивши сторінки @uafukraine і @liubomirtoshich, а також поставивши хештег #самсобішеф.
Переможця вибере особисто Любомир Тошич 2-го квітня. Головним призом стане футболка збірної України.
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В підтримку програми #усівдома шеф-кухар головної команди 💙💛Любомир Тошич @liubomirtoshich запустив власний челендж 👨🍳 #самсобішеф. В якому закликає всіх шанувальників збірної України 💙💛 зайнятися своєю улюбленою справою — приготуванням їжі. 🔥Окрім смачної страви, яку ти приготуєш, у тебе буде ще один бонус - 👕 футболка Збірної України💙💛. Умови челенджу #самсобішеф. 1️⃣. Приготувати оригінальну страву та зняти процес на відео; 2️⃣. Виставити пост з відео у своїй сторінці Instagram; 3️⃣. В текстові посту відмітити сторінку @uafukraine та @liubomirtoshich, поставити хештег #самсобішеф; 4️⃣. Переможця челенджу #самсобішеф обере сам @liubomirtoshich 02.04.2020. А оскільки це все-таки челендж ми хочемо передати естафету: @ppb.com.ua @virni_zbirniy @ford.ua @parimatch.ukraine @epicentr_ua @lifecellua Смачного💙💛
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