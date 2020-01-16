Джерело - Чемпіон.

Асоціація тхеквондо Кореї на одному зі спеціальних турнірів додала бійцям шкали здоров'я, як у файтингу.

Спортсмени починали бій зі 100 "очками здоров'я", які знімалися в залежності від якості удару суперника. Перемога присуджувалася тому спортсменові, який зведе шкалу противника до нуля або залишиться з великим запасом "здоров'я" до кінця бою.

Асоціація зважилася на таке нововведення через зниження популярності спорту за останні роки. Шкалою здоров'я з файтингів корейські чиновники намагаються залучити нову аудиторію.

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