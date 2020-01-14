Джерело - Чемпіон.

Філадельфія в домашньому матчі регулярного чемпіонату НХЛ в серії буллітів перемогла Бостон - 6:5. Форвард гостей Бред Маршан невдало виконав вирішальну спробу.

Актуально: Результати матчів НХЛ

Маршану потрібно було обов'язково забивати, щоб серія продовжилася, але форвард майже не зрушив шайбу з місця. Він ніяково торкнувся її в центральному колі і проїхав повз, не зумівши покласти снаряд на гак ключки. З огляду на рідкість подібних випадків, арбітри взяли паузу на нараду і винесли вердикт - дотик шайби був, а значить, спроба буліта відбулася і була невдалою. Так Філадельфія здобула перемогу.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua