История футбольного мяча от истоков до современного времени

Джерело - Чемпіон.

История футбольного мяча от истоков до современного времени

Мы включаем телевизор, чтобы просмотреть матч любимой команды, наблюдаем как команда соперников забивает гол и, в итоге, проигрывает со счетом 1:3. Во всем этом главным является футбольный мяч. Да, именно атрибут игры, а не сами игроки и их профессионализм. Ведь если бы не был изобретен пропорционально ровный шар с набором технических характеристик — футбол попросту мог бы не существовать.

Никто не знает точно, сколько веков назад был впервые изобретен прообраз современного мяча и зачем это было сделано. Но можно наверняка назвать хронологию от древности до наших дней. Перенесемся в далекое прошлое, где существовали свои законы "футбола".

Как появился мяч и почему древние мячи не разрешали давать детям

Первое упоминание о мяче, который был связан с игрой, датируется 2 веком до нашей эры. Тогда для изготовления шара использовали натуральные материалы, а именно кожу животных, пух и шерсть для наполнения. По своей сути такая версия напоминает современные модели.

В Древнем Риме и Греции использовалась практически идентичная технология изготовления, но наполнителем служил песок. Такие ядра отличались большим весом, поэтому требовалась дюжинная сила.

Ацтеки вовсе ограничивались камнями круглой формы, обтянутые резиновым материалом из сока каучука. Такие игры считались ритуалами как дань природе и в них могли играть только мужчины.

Современный футбольный мяч возник в середине 19 века в Британии. Именно тогда в производстве начали использовать каучук, который позволил изделию быть прыгучим, более упругим и легким. Футбольная ассоциация ввела общие стандарты, по которым начали выпускать мяч сферической формы, определенной окружности, диаметра.

История мяча в современную эпоху

С развитием спорта популярность футбола росла с огромными темпами. Производители начали обращать внимание на требования спортсменов и то, какие результаты приносит игра с определенным видом мяча. Первоначально для пошива использовалась натуральная кожа. Более дешевые модели выполнялись из мягкого материала, который быстро приходил в негодность. Премиальные модели могли позволить себе знать, профессиональные игроки, но такие изделия значительно лучше переносили нагрузку.

С 1900 года произошел прорыв в футбольной индустрии. Мячи начали оснащаться каучуковыми камерами, но покрышка все-также делалась из кожи. Первые версии современных футбольных мячей имели ряд недостатков:

Покрышка их грубой кожи достаточно быстро впитывала влагу, тем самым мяч становился более тяжелым и неудобным в игре. Такая игра могла привести к травмам, мешала игрокам сконцентрироваться на технике и приводила к замедлению в ведении и передаче. Недостаточно ровная шнуровка, из-за чего форма была слегка искривленной. Первые версии не сшивались, как это происходит сейчас, а затягивались тонкими шнурками и завязывались на прочный узел. При этом из камеры постепенно выходил воздух. Требовалось периодически надувать изделие, чтобы оно было пригодным для игры.

Спустя 40-50 лет вместо натурального материала начали использовать синтетические материалы: полиуретан и поливинилхлорид. Теперь мяч можно было считать пригодным для игры – он практически не впитывал влагу, стал более легким и упругим. В качестве наполнителя внутренняя камера заполнялась полиуретановой пеной. Мяч приобрел скорость, баланс в движении, амортизацию.

Эволюция футбольных мячей на примере культовых моделей

Развитие технологий, жестокие стандарты качества, постоянная смена тенденций и активный спрос – все это способствует развитию мяча даже в наше время. Каждый бренд предлагает свой фирменный дизайн, логотип, стремится стать ведущим в своей области. Если мяч побывал на Чемпионате мира или любом-другом крупном событии мирового масштаба, он автоматически становится культовым. Рассмотрим основных "игроков" футбольной арены за время существования чемпионатов:

Адидас TELSTAR. Модель 1970 года, которая выступала на Кубке Мира. Именно этот мяч стал основой для всех будущих. Классический черно-белый дизайн с простым логотипом приобрел огромную славу. В переводе название звучит как "звезда ТВ", что не удивительно – более 40 миллионов фанатов наблюдали за победными голами в прямом эфире.

Adidas DURLAST. Спустя 4 года немецкий бренд выпускает модель с черным логотипом. Прошлая версия, наоборот, имела золотую надпись.

TANGO RIVERPLATE – мяч от Adidas 1978 года. На пошив модели используется 32 панели. Данная идея стала фундаментом для будущих 5 чемпионатов ФИФА. Изделие отличалось устойчивостью к влаге, нагрузкам и ударам.

TANGO ESPANA – поистине испанский характер. Водонепроницаемые швы, более легкий вес существенно улучшили качество игры. Футболист мог чувствовать уверенность во время передачи, ведения мяча на мокром поле.

Адидас AZTECA – ФИФА 1986 года, который проходил в Мексике, полностью имеет синтетический состав. Дизайн с участием орнаментов народа ацтеков придает мячу особый статус и колорит. Модель была разработана специально для игры на твердой, влажной поверхности в условиях высокогорной погоды.

ETRVSCO – Адидас выпускает в 1990 году мяч специально для Итальянского рынка. Рисунок в виде львов выглядит фантастически, навеивая историю Древнего Рима. Игроки описывали данную версию как "быстрый, удобный, мобильный мяч".

QUESTRA – американская версия, выпущенная в 1994 году. Энерговозвращающий слой внутри мяча состоит из полиуретана. Изделие стало более легким, послушным в действии и быстрым. Новые стандарты и развитие технологий окончательно заложили фундамент современному футболу.

FEVERNOVA – начало 2000-х и Ададас выпускает взрывную модель для рынка Японии и Южной Кореи. Огненно-золотой знак на белом фоне означает восточную культуру и её священные цвета.

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