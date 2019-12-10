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История футбольного мяча

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История футбольного мяча от истоков до современного времени
История футбольного мяча

Джерело - Чемпіон.

История футбольного мяча от истоков до современного времени

Мы включаем телевизор, чтобы просмотреть матч любимой команды, наблюдаем как команда соперников забивает гол и, в итоге, проигрывает со счетом 1:3. Во всем этом главным является футбольный мяч. Да, именно атрибут игры, а не сами игроки и их профессионализм. Ведь если бы не был изобретен пропорционально ровный шар с набором технических характеристик — футбол попросту мог бы не существовать.

Никто не знает точно, сколько веков назад был впервые изобретен прообраз современного мяча и зачем это было сделано. Но можно наверняка назвать хронологию от древности до наших дней. Перенесемся в далекое прошлое, где существовали свои законы "футбола".

Как появился мяч и почему древние мячи не разрешали давать детям

  • Первое упоминание о мяче, который был связан с игрой, датируется 2 веком до нашей эры. Тогда для изготовления шара использовали натуральные материалы, а именно кожу животных, пух и шерсть для наполнения. По своей сути такая версия напоминает современные модели.
  • В Древнем Риме и Греции использовалась практически идентичная технология изготовления, но наполнителем служил песок. Такие ядра отличались большим весом, поэтому требовалась дюжинная сила.
  • Ацтеки вовсе ограничивались камнями круглой формы, обтянутые резиновым материалом из сока каучука. Такие игры считались ритуалами как дань природе и в них могли играть только мужчины.
  • Современный футбольный мяч возник в середине 19 века в Британии. Именно тогда в производстве начали использовать каучук, который позволил изделию быть прыгучим, более упругим и легким. Футбольная ассоциация ввела общие стандарты, по которым начали выпускать мяч сферической формы, определенной окружности, диаметра.

История мяча в современную эпоху

С развитием спорта популярность футбола росла с огромными темпами. Производители начали обращать внимание на требования спортсменов и то, какие результаты приносит игра с определенным видом мяча. Первоначально для пошива использовалась натуральная кожа. Более дешевые модели выполнялись из мягкого материала, который быстро приходил в негодность. Премиальные модели могли позволить себе знать, профессиональные игроки, но такие изделия значительно лучше переносили нагрузку.

С 1900 года произошел прорыв в футбольной индустрии. Мячи начали оснащаться каучуковыми камерами, но покрышка все-также делалась из кожи. Первые версии современных футбольных мячей имели ряд недостатков:

  1. Покрышка их грубой кожи достаточно быстро впитывала влагу, тем самым мяч становился более тяжелым и неудобным в игре. Такая игра могла привести к травмам, мешала игрокам сконцентрироваться на технике и приводила к замедлению в ведении и передаче.
  2. Недостаточно ровная шнуровка, из-за чего форма была слегка искривленной. Первые версии не сшивались, как это происходит сейчас, а затягивались тонкими шнурками и завязывались на прочный узел.
  3. При этом из камеры постепенно выходил воздух. Требовалось периодически надувать изделие, чтобы оно было пригодным для игры.

Спустя 40-50 лет вместо натурального материала начали использовать синтетические материалы: полиуретан и поливинилхлорид. Теперь мяч можно было считать пригодным для игры – он практически не впитывал влагу, стал более легким и упругим. В качестве наполнителя внутренняя камера заполнялась полиуретановой пеной. Мяч приобрел скорость, баланс в движении, амортизацию.

Эволюция футбольных мячей на примере культовых моделей

Развитие технологий, жестокие стандарты качества, постоянная смена тенденций и активный спрос – все это способствует развитию мяча даже в наше время. Каждый бренд предлагает свой фирменный дизайн, логотип, стремится стать ведущим в своей области. Если мяч побывал на Чемпионате мира или любом-другом крупном событии мирового масштаба, он автоматически становится культовым. Рассмотрим основных "игроков" футбольной арены за время существования чемпионатов:

  • Адидас TELSTAR. Модель 1970 года, которая выступала на Кубке Мира. Именно этот мяч стал основой для всех будущих. Классический черно-белый дизайн с простым логотипом приобрел огромную славу. В переводе название звучит как "звезда ТВ", что не удивительно – более 40 миллионов фанатов наблюдали за победными голами в прямом эфире.

  • Adidas DURLAST. Спустя 4 года немецкий бренд выпускает модель с черным логотипом. Прошлая версия, наоборот, имела золотую надпись.

  • TANGO RIVERPLATE – мяч от Adidas 1978 года. На пошив модели используется 32 панели. Данная идея стала фундаментом для будущих 5 чемпионатов ФИФА. Изделие отличалось устойчивостью к влаге, нагрузкам и ударам.

  • TANGO ESPANA – поистине испанский характер. Водонепроницаемые швы, более легкий вес существенно улучшили качество игры. Футболист мог чувствовать уверенность во время передачи, ведения мяча на мокром поле.

  • Адидас AZTECA – ФИФА 1986 года, который проходил в Мексике, полностью имеет синтетический состав. Дизайн с участием орнаментов народа ацтеков придает мячу особый статус и колорит. Модель была разработана специально для игры на твердой, влажной поверхности в условиях высокогорной погоды.

  • ETRVSCO – Адидас выпускает в 1990 году мяч специально для Итальянского рынка. Рисунок в виде львов выглядит фантастически, навеивая историю Древнего Рима. Игроки описывали данную версию как "быстрый, удобный, мобильный мяч".

  • QUESTRA – американская версия, выпущенная в 1994 году. Энерговозвращающий слой внутри мяча состоит из полиуретана. Изделие стало более легким, послушным в действии и быстрым. Новые стандарты и развитие технологий окончательно заложили фундамент современному футболу.

FEVERNOVA – начало 2000-х и Ададас выпускает взрывную модель для рынка Японии и Южной Кореи. Огненно-золотой знак на белом фоне означает восточную культуру и её священные цвета.

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