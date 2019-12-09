Джерело - Чемпіон.

Перед туром Світової серії в Дубаї на літаках однієї з найбагатших авіакомпаній світу Fly Emirates з'явилася фотографія гравчині національної збірної України з регбі-7, Наталії Мазур.

Про це повідомив президент федерації регбі Дніпропетровської області Денис Давидов.

"У Дніпрі 2018 року був чемпіонат Європи з регбі 7. В якому брала участь і збірна України, навіть посіла друге місце. Ми прийняли рішення з Ігорем Дехою, що в країні спорту не вистачає краси і фотографій. Обрали двох дівчат і я оплатив фотосесію. Ми не планували потрапити на літак. Але наш досвід роботи на результат створив прекрасні фотографії. І ось зараз плід цієї роботи, красується на літаку Fly Emirates", - розповів Денис Давидов Чемпіону.

Варто відзначити, що авіакомпанія Fly Emirates входить у ТОП-5 найкращих у світі.

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