Цуренко побувала у відомому арт-кварталі після турніру в Маямі

Українська тенісистка Леся Цуренко поділилася в соціальних мережах фотографіями з відомого арт-кварталу в Маямі.
Найбільше українці припали до душі "Стіни Вінвуда", біля яких вона і позувала.
Нагадаємо, що на турнірі в Маямі Цуренко вибула у другому колі. Наступними змаганнями для нашої тенісистки стане грунтовий Premier в Чарльстоні, який стартує 1 квітня.
Джерело - Чемпіон.
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