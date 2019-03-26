Цуренко побувала у відомому арт-кварталі після турніру в Маямі

Українська тенісистка Леся Цуренко поділилася в соціальних мережах фотографіями з відомого арт-кварталу в Маямі.

Найбільше українці припали до душі "Стіни Вінвуда", біля яких вона і позувала.

Нагадаємо, що на турнірі в Маямі Цуренко вибула у другому колі. Наступними змаганнями для нашої тенісистки стане грунтовий Premier в Чарльстоні, який стартує 1 квітня.

Джерело - Чемпіон.

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