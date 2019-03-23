Друга ракетка України Леся Цуренко знялася з турніру в Маямі.
Про це повідомив журналіст The New York Times Бен Розенберг.
Українка не гратиме через травму правої руки.
Lesia Tsurenko out of #MiamiOpen with right arm injury, replaced by LL Polona Hercog.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 22 березня 2019 р.
Нагадаємо, Леся мала зіграти поєдинок другого кола проти японки Місакі Дой.
Тепер її замінить лакі-лузер, яким стала Полона Герцог. Раніше 28-річна словенка програла фінал кваліфікації Лаурі Зігемунд з Німеччини.
Джерело - sport.ua.