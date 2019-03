Друга ракетка України Леся Цуренко знялася з турніру в Маямі.

Про це повідомив журналіст The New York Times Бен Розенберг.

Українка не гратиме через травму правої руки.

Lesia Tsurenko out of #MiamiOpen with right arm injury, replaced by LL Polona Hercog.