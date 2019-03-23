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Цуренко знялася з турніру в Маямі

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Цуренко знялася з турніру в Маямі

Друга ракетка України Леся Цуренко знялася з турніру в Маямі.

Про це повідомив журналіст The New York Times Бен Розенберг.

Українка не гратиме через травму правої руки.

Нагадаємо, Леся мала зіграти поєдинок другого кола проти японки Місакі Дой.

Тепер її замінить лакі-лузер, яким стала Полона Герцог. Раніше 28-річна словенка програла фінал кваліфікації Лаурі Зігемунд з Німеччини.

Джерело - sport.ua.

#Цуренко, #Маямі
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