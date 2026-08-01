Світоліна спробує вдруге стати чемпіонкою в Торонто: прев’ю престижного турніру WTA 1000

Тритижневий період тенісного затишшя, яке настало після Вімблдона, підійшло до завершення. Після трав'яного сезону найкращі гравці світу перелетіли до Північної Америки, де відбуватиметься серія великих турнірів на хардовому покритті.

Перший з них традиційно відбудеться у Канаді. Відкритий чемпіонат цієї країни бере свій початок із 19 сторіччя й є другим найстарішим тенісним змаганням в історії. Дебютний його розіграш відбувся у 1881-му, лише на чотири роки пізніше за перший Вімблдон. Жінки вперше взяли тут участь у 1982-му.

З 2011 року чоловічий та жіночий турнір у Канаді проходять одночасно, однак у різних містах. Минулого сезону жінки грали у Монреалі, а чоловіки – у Торонто, зараз вони помінялися локаціями. Обидва змагання 2026 року відбуваються з 2 по 13 серпня.

Цей матеріал присвячено жіночому турніру в Торонто зі складною офіційною назвою: Omnium National Bank Open presented by Rogers. Він належить до обов'язкових змагань серії WTA 1000.

Очки, призові

З цифри в назві категорії зрозуміло, скільки очок отримає переможниця турніру – 1000. Поточного сезону призовий фонд складе $7,433,076. Розподіл призових та рейтингових очок за раундами є наступним.

Перше коло: 10 очок / $18,420.

Друге коло: 35 очок / $28,425.

Третє коло: 65 очок / $47,605.

Четверте коло: 120 очок / $81,800.

Чвертьфінал: 215 очок / $154,354.

Півфінал: 390 очок / $297,315.

Фінал: 650 очок / $564,920.

Перемога: 1000 очок / $1,085,220.

У турнірі беруть участь 96 тенісисток. 32 сіяні гравчині пропускають перше коло.

Переходимо до аналізу шансів спортсменок і звично розпочинаємо з українок.

Наші

Поточного сезону в Канаді зіграють п'ятеро українок. Могло бути шестеро, однак Дар'я Снігур, яка проводить перший тиждень у топ-50, взяла паузу після дебютного фіналу рівня WTA на турнірі в Празі. Для порівняння, у 2024-25 роках в основній сітці грали четверо наших тенісисток.

Питання до форми Світоліної

Перша ракетка України провела яскраву половину сезону. Перемоги в Окленді та на улюбленому "тисячнику" в Римі, фінал на ще одному змаганні WTA 1000 в Дубаї, півфінал Australian Open та низка чвертьфіналів різного рівня принесли Еліні поточне п'яте місце у Чемпіонській гонці. Тобто, за рейтинговими очками, набраними у 2026 році українка знаходиться у топ-5.

Трав'яний сезон Світоліній відверто не вдався. Одеситка ніколи не була спеціалісткою по цьому покриттю, попри навіть два півфінали Вімблдона у кар'єрі. Зараз же на британському мейджорі тенісистка програла у першому колі співвітчизниці Дар'ї Снігур і мала місяць для фізичного та морального перезавантаження.

Еліна Світоліна Getty images

Перед великими північноамериканськими хардовими турнірами Еліна вирішила зіграти у Вашингтоні на змаганні WTA 500. Рішення логічне. От тільки гра Світоліної там викликала чимало питань. Спортсменка мала великі проблеми на своїй подачі, компоненті, який багато останніх років був у неї дуже стабільним.

Важка перемога над ексросіянкою Кудерметовою та поразка від філіппінки Еали навряд задовольнили Еліну в плані готовності до Торонто.

Зі своїм досвідом Світоліна цілком могла спланувати свій пік форми не зараз, а на початок вересня – під US Open. Тому далекоглядних висновків із виступу нашої першої ракетки у Вашингтоні робити не будемо. Принаймні, поки що.

Еліна, чемпіонка Торонто-2017, отримала дев'ятий номер посіву й перше коло пропускає. У другому раунді її суперницею стане переможниця матчу між іспанкою Бузас Манейро та місцевою володаркою вайлд-кард Арсено. Непоганий варіант для входження в турнір, головне – не занадто розслаблено поставитися до опонентки.

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У третьому колі дуже вірогідна зустріч із представницею Австрії Потаповою, яка провела сильний ґрунтовий сезон і увійшла до топ-30 рейтингу. На траві вона нічого не продемонструвала, а на харді може знову показати непоганий рівень.

Цікаво, що у четвертому раунді Світоліній може бути простіше, ніж у третьому. І данка Таусон, і восьма сіяна американка Анісімова поточного сезону більше лікувалися, ніж грали в теніс.

У гіпотетичному чвертьфіналі, скоріш за все, на українку чекатиме лідерка світового рейтингу, "нейтральна" Сабалєнка. Боротися з нею Еліні в останні роки складно, однак до цієї стадії обом спортсменкам ще потрібно дійти. Білоруска, починаючи з квітня, має великі проблеми з психологічним (щоб не сказати – психічним) станом.

Минулого сезону Світоліна в Монреалі (пам'ятаємо, що канадські турніри кожен рік чергуються за локаціями) дійшла до чвертьфіналу, перемігши у четвертому колі Анісімову. Ці 215 очок є останньою в сезоні серйозною цифрою, яку українка має захищати, адже після швидких поразок у Цинциннаті та на US Open вона завершила сезон-2025.

Тому в Еліни є хороший шанс восени піднятися в рейтингу за умови високих результатів.

Чи продовжить яскраві виступи Костюк?

Можна вже казати, що сезон-2026 став найкращим у кар'єрі Марти. 24-річна киянка стала чемпіонкою в Руані та другою українкою в історії після Світоліної, яка здобула титул на турнірі WTA 1000, тріумфувавши в Мадриді.

На мейджорах Костюк записала до свого активу півфінали на Ролан Гаррос та Вімблдоні. А на ґрунті Марта може похизуватися серією з 17 перемог поспіль.

В сумі все це принесло найвищу в кар'єрі одинадцяту позицію в рейтингу та шанс поборотися за дебютне потрапляння на Підсумковий турнір. Здобутки Костюк могли б бути більшими, однак травми, отримані на Australian Open та на старті трав'яного сезону викреслили з її розкладу більше двох місяців.

Марта Костюк Getty images

Після Вімблдона Марта взяла собі час на перепочинок і не стала виступати у Вашингтоні, хоча попередньо була на той турнір заявлена. Хардовий сезон вона розпочне одразу з Торонто, як і чимало тенісисток першої двадцятки рейтингу. Костюк посіяна в Канаді під 10 номером і стартуватиме з другого кола.

Із першою суперницею українці пощастило, адже нею стане або місцева володарка вайлд-кард Кетрін Себов, або одна з переможниць кваліфікації. Далі буде значно складніше.

Американка Кіз традиційно сильно виступає на рідному континенті. Після невдалого старту сезону вона показала ознаки відродження на траві, ставши чемпіонкою в Істборні. Правда, після переходу на хард у Вашингтоні програла в першому ж матчі.

Нікуди подітися в цьому сезоні Марті від Іги! У четвертому колі саме Швьонтек є найбільш вірогідною суперницею Костюк. На Ролан Гаррос українка розібралася з грізною суперницею, а на Вімблдоні тодішня чинна чемпіонка не дісталася до Марти, вилетівши у третьому колі.

І ось випадає черговий шанс перевірити, хто сильніший.

Минулого сезону в Монреалі Костюк, як і Світоліна, дійшла до чвертьфіналу, де через травму знялася в матчі проти Рибакіної. Тож Марті є що захищати.

Практика на харді для Олійникової

Олександра проводить свій перший сезон у топ-100 світового рейтингу і поки навіть перевиконує очікування від нього. Півфінали турнірів WTA 250 у Клуж-Напоці в лютому та в Яссах у липні, а також хороший виступ на ґрунті допомогли Олександрі пробитися до топ-50 світового рейтингу.

Складний період для українки настане восени, коли їй доведеться захищати три титули минулорічних ґрунтових челенджерів. Поки ж у неї є можливість попрактикуватися на не улюбленому харді та заробити трохи грошей.

При цьому над Олійниковою дамокловим мечом висять провадження WTA, відкриті стосовно тенісистки за активну громадянську позицію та відверті слова про розв'язану Росією війну проти України.

Олександра Олійникова Getty images

Першою суперницею Олександри стане 34-річна експерша ракетка світу чешка Плішкова. Кароліна доволі непогано виступає після довгого відновлення від важкої травми гомілкостопа, отриманої ще у 2024 році й буде великою фавориткою проти Олійникової.

У другому колі переможниця цієї зустрічі виходить на одну з головних фавориток, "нейтральну" Андрєєву.

Калініна поступово підіймається в рейтингу

Ангеліна поточного сезону повернулася до тенісу після серйозних проблем зі здоров'ям, про які тенісистка не хоче говорити. Їй довелося починати з кінця другої сотні.

Завдяки успішним весняним виступам на челенджерах (2 титули та 2 фінали) та травневому фіналу турніру WTA 250 в Рабаті Калініна зуміла піднятися вже до топ-60. На цьому її підйом сповільнився, адже трава ніколи не була її улюбленим покриттям.

На харді теж важко очікувати від тенісистки великих звершень. У Торонто Ангеліна стартує матчем проти угорки Бондар. Постійна суперниця Світоліної у першому колі мейджорів за останній рік тепер зустрінеться з іншою українкою.

Якщо Калініна впорається з нестабільною потужністю Бондар, надалі на неї очікує зустріч із двадцятою сіяною бельгійкою Мертенс. Та поки не потрапила до заявки своєї збірної на чвертьфінал КБДК проти України, очевидно, роблячи ставку на виступи на північноамериканському харді. Гра з Мертенс має показати нинішню форму обох. Звісно, нас більше цікавитиме гра Ангеліни.

Проблеми Стародубцевої

Юлія разом з іншими українськими тенісистками сильно провела ґрунтову частину сезону. В її активі фінал турніру WTA 500 у Чарльстоні та перемога у другому колі Ролан Гаррос над другою ракеткою світу казахстанкою Рибакіною.

Завдяки цим успіхам Стародубцева була близька до дебюту в топ-50, однак його так і не сталося. Останні ж чотири поєдинки поспіль українка програла, включно з поразкою від Слоан Стівенс на старті хардового турніру в Мемфісі поточного тижня.

Юлія Стародубцева Getty images

А в середині липня Юлія разом із Надією Кіченок потрапила у скандал на весіллі ексросіянки Касаткіної. Українки танцювали під російські пісні поруч із представницями країни-агресорки Андрєєвою та Павлюченковою, що викликало негативну реакцію українського суспільства. Пізніше Стародубцева пояснила свій вчинок, однак подія точно не додала спортсменці позитиву.

Стартуватиме Юлія проти однієї з переможниць кваліфікації. У випадку перемогу далі на неї вже чекає 36-річна румунка Кирстя, яка цього сезону завершує кар'єру й раптом почала показувати найкращий теніс у житті. Поєдинок із 17 ракеткою світу має дати відповідь щодо рівня зазіхань Стародубцевої на харді.

Головні фаворитки змагань

Основних претенденток на титул наразі виділити непросто. По-перше, до турніру в Торонто більшість топових тенісисток не провели жодного матчу на харді з березня, тому оцінити їхню форму складно. Основною ж метою найсильніших спортсменок є US Open, до якого ще місяць.

По-друге, лідерки рейтингу останнім часом на корті не вражають якісним тенісом. Приблизно десь із того самого березня.

Однак проаналізувати шанси все ж спробуємо.

Аріна Сабалєнка

Поки ще не минув час, коли "нейтралка" на всіх турнірах за своєї участі вважається першою претенденткою на перемогу. При тому, що останній її титул датовано кінцем березня. Сабалєнка здобула тоді "сонячний дубль", ставши чемпіонкою в Інідан-Веллсі та Маямі.

На цьому все. Більше жодного навіть фіналу. На Вімблдоні білоруска програла Осаці у четвертому колі, заявила після того, що хоче напитися до нестями й забути про теніс, і відтоді на корт не виходила.

Аріна Сабалєнка Instagram

Першою серйозною суперницею Сабалєнки у третьому колі може стати латвійка Остапенко, яка проводила підготовку до хардової серії з колишнім тренером Швьонтек Петром Сешпутовським. До гіпотетичного чвертьфіналу проти Еліни Світоліної навряд чи у першої ракетки світу виникнуть проблеми.

Швьонтек і Марта Костюк потрапили у половину сітки до Сабалєнки й можуть зустрітися з нею у півфіналі.

Мірра Андрєєва

Другою фавориткою, мабуть варто вважати ще одну "нейтралку". 19-річна тенісистка не зуміла захистити минулорічні титули в Дубаї та Індіан-Веллсі і програла фінал Мадрида Костюк.

На жаль, росіянці вдалося взяти реванш у Марти на Ролан Гаррос і в підсумку стати чемпіонкою. Завдяки цьому Андрєєва вийшла в лідерки у Чемпіонській гонці, а в рейтингу WTA посідає 5 місце.

Місяць гри на траві спортсменці прогнозовано не вдався, але на харді вона знову буде дуже небезпечною.

З сіткою в Торонто Андрєєвій не дуже пощастило. Чешка Плішкова у другому колі може створити проблеми. Далі господарка кортів Фернандес і завжди небезпечна на харді чинна фіналістка Торонто Наомі Осака. Можливий чвертьфінал із Рибакіною виглядає навіть менш складним, ніж зустріч із японкою.

На кого ще варто звернути увагу

Традиційно на домашньому континенті небезпечними є американки. Особливо це стосується Джессіки Пегули, переможниці Торонто-2024, якщо вона не витратить забагато сил на турнірі у Вашингтоні, де вже дісталася до півфіналу.

Пегула має достатньо комфортну сітку до чвертьфіналу, в якому може зустрітися з Костюк/Кіз/Швьонтек. У півфіналі на шляху на переможця тієї чверті, ймовірніше за все, чекатиме Сабалєнка.

Коко Гофф уже звично грає з яскравими підйомами та спадами, причому на будь-якому покритті. Титулів цього сезону їй поки здобути не вдалося. Зате були фінали у Маямі та Римі та неочікуваний драматичний півфінал Вімблдона. Вперше в кар'єрі 22-річна американка показала високий рівень на траві.

Коко Гофф Getty images

У Торонто найсерйознішими суперницями для Гофф мають бути співвітчизниці Йович або Наварро у четвертому колі та тріумфаторка Вімблдона Лінда Носкова у чвертьфіналі. Усі ці тенісистки потрапили до нижньої частини сітки до Рибакіної.

Чешку Носкову теж варто вважати не настільки очевидною, але все ж фавориткою змагань. Тенісистка, яка будує гру від потужної подачі, у випадку гарного відновлення після титулу на Вімблдоні може знову здивувати. У неї на шляху до Гофф стоятимуть філіппінка Еала та швейцарка Бенчич.

Тенісистки, які не зможуть вразити

Першою з таких абсолютно точно є чинна чемпіонка турніру в Торонто, 19-річна канадійка Вікторія Мбоко. Адже вона отримала серйозну травму коліна у червні в Лондоні, продовжує лікування й у Торонто не виступить.

Якщо вже зайшла мова про тенісисток, які пропускають канадський турнір, то серед відомих особистостей це фіналістка Вімблдона чешка Мухова та італійка Паоліні.

Ризикнемо спрогнозувати продовження невдалої серії від другої ракетки світу Єлени Рибакіної.

Останнім успіхом чемпіонки Australian Open став титул на турнірі у Штутгарті у середині квітня. Далі пішли суцільні невдачі. На Ролан Гаррос і Вімблдоні Рибакіна не зуміла дійти далі другого та третього кіл відповідно. Дійшло до того, що тенісистка видалила свій акаунт в інстаграмі після поразки в Лондоні.

Здається, що казахстанка досі не відновила психологічну стійкість і у Торонто занадто далеко не зайде. Якщо не Кирстя у четвертому колі, то Андрєєва чи Осака у чвертьфіналі мають зупинити Рибакіну.

Де дивитися турнір WTA 1000 в Торонто

Офіційними трансляторами турніру в Торонто є канали Sportsnet та TVA Sports. В Україні турнір транслюватимуть Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.