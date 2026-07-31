Світоліна, Костюк і ще троє українок дізналися суперниць на престижному турнірі в Торонто

Українські тенісистки Еліна Світоліна (10), Марта Костюк (11), Олександра Олійникова (44), Ангеліна Калініна (44) та Юлія Стародубцева (62) отримали стартових суперниць на турнірі серії WTA 1000 в Торонто. Змагання відбуватиметься з 2 по 13 серпня.

Світоліна, чемпіонка Торонто-2017, посіяна на турнірі під 9 номером, тому перше коло пропустить. У другому раунді одеситка зіграє з переможницею зустрічі між Джессікою Бузас Манейро (59, Іспанія) та володаркою вайлд-кард, Аріаною Арсено (407, Канада).

Костюк отримала десятий номер посіву й теж стартуватиме з другого кола. Там її суперницею стане сильніша в поєдинку між іншою місцевою тенісисткою зі спеціальним запрошенням, Кетрін Себов (231) та однією з переможниць кваліфікації.

Інші українки не входять до числа 32 найкращих у поточному рейтингу WTA, тому залишилися несіяними.

Олійникова за вихід у друге коло побореться з експершою ракеткою світу 34-річною Кароліною Плішковою (63, Чехія).

Калініна стартуватиме матчем проти угорки Анни Бондар (77).

Стародубцева у першому раунді зіграє проти переможниці кваліфікаційного раунду.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 500 у Вашингтоні, в якому в ніч на 1 липня за київським часом проведе поєдинок проти філіппінки Александри Еали (28).