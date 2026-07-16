Скандальний похід на весілля Касаткіної: українські тенісистки танцювали під російські пісні разом із росіянками

Весілля австралійської тенісистки Дар'ї Касаткіної та Наталії Забіяко, яке відбулося в Афінах, продовжує привертати увагу не лише святковими кадрами, а й суперечливими моментами.

Після появи фотографій із церемонії у мережі поширилося відео із вечірки, на якому помітні українські тенісистки Юлія Стародубцева та Надія Кіченок.

На записі вони танцюють і співають під російськомовну пісню "Люби меня, люби" разом з іншими гостями свята.

Поруч із українками на танцполі перебували й так звані "нейтральні" тенісистки з російським походженням, зокрема Мірра Андрєєва та Анастасія Павлюченкова, які також брали участь у святкуванні.

Епізод уже викликав жваве обговорення в соціальних мережах. Частина користувачів звернула увагу на те, що відео було зняте під час повномасштабної війни Росії проти України, тому спільні танці українських спортсменок під російську музику в компанії російських тенісисток можуть викликати неоднозначну реакцію серед уболівальників.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.