Олійникова: Перед Вімблдоном WTA відкрила проти мене декілька нових проваджень

Олександра Олійникова розповіла про важкий період у кар'єрі через тиск на спортсменку з боку WTA через її відверті вислови про війну в Україні.

Відповідну низку дописів Олександра оприлюднила в інстаграмі.

"Бути гравцем з України означає перебувати в абсолютній нерівності з іншими у базових речах. Ти місяцями не повертаєшся додому, бо банально не встигаєш, якщо між турнірами менше двох тижнів. І якщо ви спитаєте, де я готуюся, коли в мене короткі "споти", то чесна відповідь – де доведеться. Вдома ж ти тренуєшся в реаліях повітряних тривог, обстрілів і відключень. Мої найближчі люди є діючими військовими, і найбільше за все я хотіла б частіше їх бачити та проводити з ними більше часу. Але це неможливо. Ніяк", – розкрила реалії сьогодення Олійникова.

Тенісистка продовжує намагатися донести інформацію про війну до міжнародної спільноти.

"Тому мені хотілося донести цю інформацію насамперед до вболівальницької спільноти, яка могла б стати головним фактором суспільного тиску. Я припускала, що люди можуть просто не знати і не бачити цього зв'язку через брак інформації, яку на турнірах не озвучують, захищаючи комерційні інтереси. Але я помилилася. Коли я розповідаю про обстріли, про досвід людини, чиє життя змінила війна, про те, що моя країна страждає від агресії, про те, як ми тренуємося під виття сирен, то завжди роблю це для того, щоб люди за кордоном справді підтримували Україну, донатили, цікавилися, інформувалися. Але найчастіше все, що я чую, – це "дуже шкода", після чого не відбувається нічого".

Олександра почала відчувати розчарування від улюбленої справи.

"Майже всюди – лицемірство і псевдосолідарність. Спорт, який колись надихав, почав мене спустошувати. На турнірах з'явилося стійке відчуття ізольованості, ніби ти щось чужорідне. І саме тоді, коли варто було б відділити себе від усього, що відбувається, в голові виникає думка: "Але ж я теж граю в теніс, а не займаюся чимось іншим". Я не знаю, як знову полюбити те, у що вклала все своє життя. Це болить".

Жіноча тенісна асоціація відкрила проти українки декілька нових проваджень через її висловлювання, проте Олійникова не збирається мовчати.

"Очевидно, мені потрібні якісь структурні зміни, свіжий погляд на речі, новий рівень власного підходу. Або ж просто прийняти, що нинішній стан – це вже точка неповернення, і поставитися до всього з певним фаталізмом. Бо врешті-решт мене можуть просто дискваліфікувати. За день до матчу на Вімблдоні я отримала повідомлення, що проти мене відкрито одразу декілька нових проваджень. То, можливо, варто просто "гуляти", поки можеш, менше перейматися і грати в кайф? Відповіді в мене немає. Уже не один місяць я не можу її знайти. Що робити далі – теж не знаю. Попри це, я задумала дещо дуже круте і масштабне. Але про це розповім трохи пізніше".

Нагадаємо, що минулого тижня Олійникова знялася перед чвертьфінальним матчем на турнірі в Гамбурзі.