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Снігур стала 15-ю українкою, яка зіграє в фіналі турніру WTA в одиночному розряді

Станіслав Матусевич — 25 липня 2026, 20:16
Снігур стала 15-ю українкою, яка зіграє в фіналі турніру WTA в одиночному розряді
Дар'я Снігур
btu.org.ua

Дар'я Снігур після виходу в фінал у Празі стала 15-ю українською тенісисткою, яка дісталася до вирішального матчу на турнірах рівня WTA в одиночному розряді.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Поточного сезону в фіналах змагань WTA зіграли вже п'ять українок, Снігур стане шостою. Наші тенісистки здобули чотири титули: Еліна Світоліна (Окленд, Рим) та Марта Костюк (Руан, Мадрид).

Поступалися в фіналах Світоліна (Дубай), Костюк (Брісбен), Юлія Стародубцева (Чарльстон), Вероніка Подрез (Руан) та Ангеліна Калініна (Рабат).

Українські тенісистки, які виступали в фіналах турнірів WTA

  • Еліна Світоліна – 25
  • Даяна Ястремська – 7
  • Марта Костюк – 6
  • Леся Цуренко – 6
  • Альона Бондаренко – 5
  • Наталія Медведєва – 4
  • Ангеліна Калініна – 3
  • Катерина Байндл (Козлова) – 2
  • Марія Коритцева – 2
  • Катерина Володько (Бондаренко) – 2
  • Юлія Вакуленко – 1
  • Тетяна Перебийніс – 1
  • Юлія Стародубцева – 1
  • Вероніка Подрез – 1
  • Дар'я Снігур – 1

Нагадаємо, що у фіналі турніру в Празі Снігур зіграє з несподіваною суперницею.

Марта Костюк Еліна Світоліна Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

Снігур зіграє з несподіваною суперницею у фіналі турніру в Празі
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