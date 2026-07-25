Снігур стала 15-ю українкою, яка зіграє в фіналі турніру WTA в одиночному розряді
Дар'я Снігур
btu.org.ua
Дар'я Снігур після виходу в фінал у Празі стала 15-ю українською тенісисткою, яка дісталася до вирішального матчу на турнірах рівня WTA в одиночному розряді.
Про це повідомляє Великий теніс України.
Поточного сезону в фіналах змагань WTA зіграли вже п'ять українок, Снігур стане шостою. Наші тенісистки здобули чотири титули: Еліна Світоліна (Окленд, Рим) та Марта Костюк (Руан, Мадрид).
Поступалися в фіналах Світоліна (Дубай), Костюк (Брісбен), Юлія Стародубцева (Чарльстон), Вероніка Подрез (Руан) та Ангеліна Калініна (Рабат).
Українські тенісистки, які виступали в фіналах турнірів WTA
- Еліна Світоліна – 25
- Даяна Ястремська – 7
- Марта Костюк – 6
- Леся Цуренко – 6
- Альона Бондаренко – 5
- Наталія Медведєва – 4
- Ангеліна Калініна – 3
- Катерина Байндл (Козлова) – 2
- Марія Коритцева – 2
- Катерина Володько (Бондаренко) – 2
- Юлія Вакуленко – 1
- Тетяна Перебийніс – 1
- Юлія Стародубцева – 1
- Вероніка Подрез – 1
- Дар'я Снігур – 1
Нагадаємо, що у фіналі турніру в Празі Снігур зіграє з несподіваною суперницею.