Снігур стала 15-ю українкою, яка зіграє в фіналі турніру WTA в одиночному розряді

Дар'я Снігур після виходу в фінал у Празі стала 15-ю українською тенісисткою, яка дісталася до вирішального матчу на турнірах рівня WTA в одиночному розряді.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Поточного сезону в фіналах змагань WTA зіграли вже п'ять українок, Снігур стане шостою. Наші тенісистки здобули чотири титули: Еліна Світоліна (Окленд, Рим) та Марта Костюк (Руан, Мадрид).

Поступалися в фіналах Світоліна (Дубай), Костюк (Брісбен), Юлія Стародубцева (Чарльстон), Вероніка Подрез (Руан) та Ангеліна Калініна (Рабат).

Українські тенісистки, які виступали в фіналах турнірів WTA

Еліна Світоліна – 25

Даяна Ястремська – 7

Марта Костюк – 6

Леся Цуренко – 6

Альона Бондаренко – 5

Наталія Медведєва – 4

Ангеліна Калініна – 3

Катерина Байндл (Козлова) – 2

Марія Коритцева – 2

Катерина Володько (Бондаренко) – 2

Юлія Вакуленко – 1

Тетяна Перебийніс – 1

Юлія Стародубцева – 1

Вероніка Подрез – 1

Дар'я Снігур – 1

Нагадаємо, що у фіналі турніру в Празі Снігур зіграє з несподіваною суперницею.