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Визначилася потенційна суперниця Костюк у фіналі Вімблдона

Станіслав Матусевич — 9 липня 2026, 18:15
Визначилася потенційна суперниця Костюк у фіналі Вімблдона
Кароліна Мухова
Getty images

Чеська тенісистка Кароліна Мухова (9) обіграла американку Коко Гофф (7) у півфіналі Вімблдона і вийшла у фінал змагань.

Гра тривала 2 години 35 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 1:6, 7:6(10).

У вирішальній партії за рахунку 4:4 на своїй подачі Мухова відіграла два приховані матч-пойнти суперниці, а на супертай-брейку постійно трималася за бік, очевидно, отримавши пошкодження. 

Незважаючи на це, Кароліна відіграла ще один матч-пойнт суперниці завдяки помилці Гофф, а сама з другої можливості поставила крапку в матчі.

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Півфінал, 9 липня

Кароліна Мухова (Чехія) – Коко Гофф (США) 6:2, 1:6, 7:6(10)

Суперниці зустрічалися всьоме, на рахунку чешки лише дві звитяги, однак у двох останніх поєдинках сильнішою була саме вона. У фіналі Вімблдона Мухова зіграє з переможницею матчу між Мартою Костюк (13, Україна) та Ліндою Носковою (12, Чехія).

Кароліна вперше дісталася до фіналу трав'яного мейджору і вдруге проведе вирішальний матч турнірів Grand Slam. У 2023-му чешка поступилася Ізі Швьонтек у фіналі Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що півфінальний поєдинок між Костюк та Носковою розпочнеться одразу після гри Мухової та Гофф. Із анонсом надважливого матчу для української тенісистки можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

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Вімблдон Марта Костюк Кароліна Мухова

Кароліна Мухова

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