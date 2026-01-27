Світоліна розгромила третю ракетку світу і вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Australian Open

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (12) розгромила третю ракетку світу американку Коко Гофф і вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Australian Open.

Гра тривала лише 59 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

Поєдинок розпочався з великої кількості невимушених помилок з обох боків, очевидно, давалося взнаки хвилювання. Три стартові гейми завершувалися брейками, за підсумками яких Еліна повела 2:1.

Тут Світоліна на досвіді зуміла заспокоїтись, чого не можна було сказати про її молоду суперницю. Українка почала методично нарощувати перевагу і виграла перший сет – 6:1. Гофф не зуміла за партію втримати жодної своєї подачі і символічно завершила сет подвійною помилкою.

Нічого не змінилося й надалі. Світоліна одразу повела у другій партії з рахунком 3:0 і вже не відпустила свою суперницю. Є перший півфінал для лідерки українського тенісу в Мельбурні!

За поєдинок Еліна 4 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 1 брейки.

Огляд матчу

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Чвертьфінал, 27 січня

Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США) 6:1, 6:2

Суперниці зустрічалися вчетверте, українка зрівняла рахунок, 2:2. Еліна провела 58 матч у кар'єрі проти тенісисток з топ-5 і 15 разів це сталося на турнірах Grand Slam. На рахунку українки в цих поєдинках 24 перемоги загалом, однак тільки 4 – на мейджорах.

У півфіналі змагань Світоліна зіграє проти лідерки світового рейтингу "нейтральної" тенісистки Аріни Сабалєнки.

Еліна провела свій 14 чвертьфінал на турнірах Grand Slam і вчетверте пройшла до півфіналу. Жодного разу до фіналу Світоліній поки не вдавалося дістатись.

На Australian Open раніше одеситка тричі зупинялася саме у чвертьфіналі (2018, 2019, 2025).

Від початку 2026 року Світоліна не програвала, здобувши 10 поспіль перемог. З наступного тижня вона вперше з 2021 року повернеться у топ-10 світового рейтингу.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22), а в 1/8 фіналу перемогла її співвітчизницю Мірру Андрєєву (7).