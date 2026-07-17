Олійникова вдруге в кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA 250

Олександра Олійникова (52) вийшла у півфінал турніру серії WTA 250 у румунських Яссах після перемоги над француженкою Кларою Бюрель (630) у чвертьфіналі.

Гра тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.

У другій партії Олександра програвала з брейком, але змогла переломити хід подій.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 9 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 7 брейків.

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Ясси, Румунія, грунт

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Чвертьфінал, 17 липня

Олександра Олійникова (Україна) – Клара Бюрель (Франція) 6:4, 7:5

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі Олійникова зіграє проти Маяр Шериф (97, Єгипет).

Олександра вдруге в кар'єрі дісталася до півфіналу змагань WTA. Вперше їй вдалося це у лютому, в іншому румунському місті, Клуж-Напоці. Наступного тижня українка повернеться до топ-50 і встановить особистий рекорд.

Нагадаємо, що на старті турніру в Яссах Олійникова обіграла туркеню Іпек Оз (424), а в другому колі розгромила росіянку Єлену Пріданкіну (201).