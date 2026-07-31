Світоліна у двох сетах "закрила" ексросіянку та вийшла до 1/4 фіналу турніру у Вашингтоні
Еліна Світоліна (10) пройшла у чвертьфінал турніру серії WTA 500 у Вашингтоні, вибивши на своєму шляху колишню росіянку, яка тепер виступає за Узбекистан, Поліну Кудерметову (108).
Українська тенісистка за підсумками двох сетів вибила 108-му ракетку світу – 7:6, 6:4. Дебютне протистояння між тенісистками тривало 1 годину 29 хвилин.
Поліна Кудерметова (Узбекистан) – Еліна Світоліна (Україна) 6:7, 4:6
Світоліна повторила своє найкраще досягнення на цьому турнірі. У 2023-му році Еліна також дісталася 1/4 фіналу у Вашингтоні.
У наступному раунді українка зустрінеться з філіппінкою Александрою Еалою, яка на турнірі вже здолала суперниць із Китаю Цінь Вень Чжан (4:6, 6:4, 6:1) і Канади Лейлу Фернандес (6:2, 7:6).
Нагадаємо, що друга ракетка України Марта Костюк знялася з турніру у Вашингтоні.