Світоліна залишилася десятою, троє українок встановили особисті рекорди в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 27 липня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Оскільки жодна з представниць топ-20 не брала участі в турнірах минулого тижня, змін тут не відбулося. Еліна Світоліна перебуває на 10 позиції, Марта Костюк іде 11-ю. Лідирує, як і раніше, "нейтральна" Аріна Сабалєнка.

Після виходу в фінал турніру WTA 250 у Празі вперше в топ-50 піднялася Дар'я Снігур. Киянка посідає 43 місце, ставши третьою ракеткою України.

Також особистий рекорд на рахунку Олександри Олійникової. Прохід до чвертьфіналу в Гамбурзі дозволив їй піднятися на одну сходинку й розташуватись на 44 позиції.

На три рядки спрогресувала Ангеліна Калініна (54).

Єдиною українкою, яка опустилася в рейтингу в першій сотні, стала Юлія Стародубцева. Вона йде 62-ю.

Даяна Ястремська продовжує лікування від травми, проте зробила крок вгору (87).

Третьою українкою, яка встановила особистий рекорд, стала Вероніка Подрез. Проходження кваліфікації у Празі дозволило їй додати 6 сходинок (134).

Повернулася до топ-200 Анастасія Соболєва (196). Катаріна Завацька опустилася на 4 позиції (256).

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 8550; (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8056; (3). Джессіка Пегула (США) – 6300; (4). Коко Гофф (США) – 5649; (5). Мірра Андрєєва (-) – 5293; (6). Кароліна Мухова (Чехія) – 5168; (7). Лінда Носкова (Чехія) – 5016; (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4539; (9). Аманда Анісімова (США) – 4353; (10). Еліна Світоліна (Україна) – 4351;

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11 (11). Марта Костюк (Україна) – 3925;

43 (54). Дар'я Снігур (Україна) – 1172;

44 (45). Олександра Олійникова (Україна) – 1171;

54 (57). Ангеліна Калініна (Україна) – 1072;

62 (59). Юлія Стародубцева (Україна) – 1008;

87 (88). Даяна Ястремська (Україна) – 867;

134 (140). Вероніка Подрез (Україна) – 565;

196 (206). Анастасія Соболєва (Україна) – 391;

256 (252). Катаріна Завацька (Україна) – 283.

Нагадаємо, що поточного тижня Еліна Світоліна виступить на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні, де отримала другий номер посіву.