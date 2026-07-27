Світоліна залишилася десятою, троє українок встановили особисті рекорди в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 27 липня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Оскільки жодна з представниць топ-20 не брала участі в турнірах минулого тижня, змін тут не відбулося. Еліна Світоліна перебуває на 10 позиції, Марта Костюк іде 11-ю. Лідирує, як і раніше, "нейтральна" Аріна Сабалєнка.
Після виходу в фінал турніру WTA 250 у Празі вперше в топ-50 піднялася Дар'я Снігур. Киянка посідає 43 місце, ставши третьою ракеткою України.
Також особистий рекорд на рахунку Олександри Олійникової. Прохід до чвертьфіналу в Гамбурзі дозволив їй піднятися на одну сходинку й розташуватись на 44 позиції.
На три рядки спрогресувала Ангеліна Калініна (54).
Єдиною українкою, яка опустилася в рейтингу в першій сотні, стала Юлія Стародубцева. Вона йде 62-ю.
Даяна Ястремська продовжує лікування від травми, проте зробила крок вгору (87).
Третьою українкою, яка встановила особистий рекорд, стала Вероніка Подрез. Проходження кваліфікації у Празі дозволило їй додати 6 сходинок (134).
Повернулася до топ-200 Анастасія Соболєва (196). Катаріна Завацька опустилася на 4 позиції (256).
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 8550;
- (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8056;
- (3). Джессіка Пегула (США) – 6300;
- (4). Коко Гофф (США) – 5649;
- (5). Мірра Андрєєва (-) – 5293;
- (6). Кароліна Мухова (Чехія) – 5168;
- (7). Лінда Носкова (Чехія) – 5016;
- (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4539;
- (9). Аманда Анісімова (США) – 4353;
- (10). Еліна Світоліна (Україна) – 4351;
...
11 (11). Марта Костюк (Україна) – 3925;
43 (54). Дар'я Снігур (Україна) – 1172;
44 (45). Олександра Олійникова (Україна) – 1171;
54 (57). Ангеліна Калініна (Україна) – 1072;
62 (59). Юлія Стародубцева (Україна) – 1008;
87 (88). Даяна Ястремська (Україна) – 867;
134 (140). Вероніка Подрез (Україна) – 565;
196 (206). Анастасія Соболєва (Україна) – 391;
256 (252). Катаріна Завацька (Україна) – 283.
Нагадаємо, що поточного тижня Еліна Світоліна виступить на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні, де отримала другий номер посіву.