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Світоліна залишилася десятою, троє українок встановили особисті рекорди в оновленому рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 27 липня 2026, 08:15
Світоліна залишилася десятою, троє українок встановили особисті рекорди в оновленому рейтингу WTA
Еліна Світоліна
Getty images

У понеділок, 27 липня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. Оскільки жодна з представниць топ-20 не брала участі в турнірах минулого тижня, змін тут не відбулося. Еліна Світоліна перебуває на 10 позиції, Марта Костюк іде 11-ю. Лідирує, як і раніше, "нейтральна" Аріна Сабалєнка.

Після виходу в фінал турніру WTA 250 у Празі вперше в топ-50 піднялася Дар'я Снігур. Киянка посідає 43 місце, ставши третьою ракеткою України.

Також особистий рекорд на рахунку Олександри Олійникової. Прохід до чвертьфіналу в Гамбурзі дозволив їй піднятися на одну сходинку й розташуватись на 44 позиції.

На три рядки спрогресувала Ангеліна Калініна (54).

Єдиною українкою, яка опустилася в рейтингу в першій сотні, стала Юлія Стародубцева. Вона йде 62-ю.

Даяна Ястремська продовжує лікування від травми, проте зробила крок вгору (87).

Третьою українкою, яка встановила особистий рекорд, стала Вероніка Подрез. Проходження кваліфікації у Празі дозволило їй додати 6 сходинок (134).

Повернулася до топ-200 Анастасія Соболєва (196). Катаріна Завацька опустилася на 4 позиції (256).

Рейтинг WTA

  1. (1). Аріна Сабалєнка (-) – 8550;
  2. (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8056;
  3. (3). Джессіка Пегула (США) – 6300;
  4. (4). Коко Гофф (США) – 5649;
  5. (5). Мірра Андрєєва (-) – 5293;
  6. (6). Кароліна Мухова (Чехія) – 5168;
  7. (7). Лінда Носкова (Чехія) – 5016;
  8. (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4539;
  9. (9). Аманда Анісімова (США) – 4353;
  10. (10). Еліна Світоліна (Україна) – 4351;

...

11 (11). Марта Костюк (Україна) – 3925;
43 (54). Дар'я Снігур (Україна) – 1172;
44 (45). Олександра Олійникова (Україна) – 1171;
54 (57). Ангеліна Калініна (Україна) – 1072;
62 (59). Юлія Стародубцева (Україна) – 1008;
87 (88). Даяна Ястремська (Україна) – 867;
134 (140). Вероніка Подрез (Україна) – 565;
196 (206). Анастасія Соболєва (Україна) – 391;
256 (252). Катаріна Завацька (Україна) – 283.

Нагадаємо, що поточного тижня Еліна Світоліна виступить на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні, де отримала другий номер посіву.

Марта Костюк Рейтинг WTA Еліна Світоліна

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