Костюк підірвала мережу гарячим образом: фанати не можуть відірвати очей від ефектного відео

Друга ракетка України Марта Костюк поділилася з підписниками новою добіркою атмосферних кадрів зі своєї липневої відпустки. Тенісистка опублікувала серію фотографій і відео, показавши, як проводить час між турнірами після насиченої першої половини сезону.

На світлинах українка позує разом із подругами, а також німецькою тенісисткою українського походження Євою Лис. Спортсменки відпочивали, насолоджувалися літньою атмосферою та не забули поділитися найкращими моментами зі своїми прихильниками.

Втім, найбільший ажіотаж серед уболівальників викликало коротке відео Марти у чорній сукні. У ролику тенісистка впевнено крокує вперед, а камера знімає її зі спини.

Обтислий фасон із відкритими елементами ефектно підкреслив фігуру українки, через що саме цей фрагмент швидко став найобговорюванішим у коментарях.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Костюк вирішила не брати участі в турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні, який стартує 27 липня у столиці США.

Раніше повідомлялося, що Марта поділилася гарячи фото у купальнику під час відпустки біля моря.