Снігур вперше в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA 250

Дар'я Снігур (54) вийшла в фінал турніру серії WTA 250 у Празі. У півфіналі українка перемогла п'яту сіяну чешку Терезу Валентову (63).

Гра тривала 1 годину 51 хвилину і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:3.

Більша частина першої партії проходила за переваги Валентової. Чешка двічі лідирувала з брейком і подавала на сет за 5:3 на свою користь. Проте Снігур зуміла зрівняти рахунок і впевненіше провести кінцівку тай-брейку.

У другому сеті обидві тенісистки мали чимало брейк-пойнтів. Ключовий момент стався за рахунку 3:3, коли Дар'я зуміла втримати свою подачу з 0:40. Надалі в боротьбі українка зробила брейк і подала на матч, завершивши зустріч шикарним ударом зліва по лінії – 6:3.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 5 помилок на подачі та 3 брейки.

Огляд матчу

Livesport Prague Open – WTA 250

Прага, Чехія, хард

Призовий фонд: $283,347

Півфінал, 25 липня

Дар'я Снігур (Україна) – Тереза Валентова (Чехія) 7:6(4), 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У вирішальному матчі Снігур зіграє з сильнішою в поєдинку між Ліллі Таггер (74, Австрія) та Барборою Крейчиковою (26, Чехія).

Дар'я вперше пробилася до фіналу турніру рівня WTA 250. З наступного тижня киянка дебютує в топ-45 світового рейтингу й стане третьою ракеткою України.

Нагадаємо, що на старті турніру в Празі Снігур у непростому матчі обіграла німкеню Еллу Зайдель (103), у другому колі перемогла туркеню Айлу Аксу (216), а у чвертьфіналі розгромила представницю Таїланду Ланлану Тараруді (82).