Костюк знову запалила у соцмережах: українська тенісистка показала гарячі фото у купальниках

Перша ракетка України Марта Костюк продовжує насолоджуватися заслуженим відпочинком перед поверненням до тенісного сезону та регулярно тішить підписників яскравими світлинами.

Цього разу українська тенісистка опублікувала в соцмережах нову добірку ефектних кадрів із морського відпочинку.

На фото спортсменка позує одразу у двох різних купальниках, демонструючи бездоганну спортивну форму та засмаглу фігуру.

Костюк зробила серію знімків із різних ракурсів, а також показала атмосферу літнього відпочинку біля моря. Нові фото швидко привернули увагу її шанувальників, які засипали спортсменку компліментами в коментарях.

Нагадаємо, напередодні Марта поділилася гарячи фото у купальнику під час відпустки біля моря.

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Раніше повідомлялося, що Костюк похизувалася стильними кадрами у сукні під час відпочинку із подругами.