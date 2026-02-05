Олійникова здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі й вийшла у півфінал турніру WTA в Румунії

Олександра Олійникова (91) продовжила переможну ходу на турнірі серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці. У чвертьфіналі змагань українка несподівано перемогла четверту сіяну китаянку Ван Сіньюй (33) і вийшла у півфінал.

Гра тривала 2 години 1 хвилину і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

В обох партіях Олександра одразу віддавала свою подачу, швидко зрівнювала рахунок і в підсумку приймала на сет.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Transylvania Open – WTA 250

Клуж-Напока, Румунія, хард (зал)

Призовий фонд: $283,347

Чвертьфінал, 5 лютого

Олександра Олійникова (Україна) – Ван Сіньюй (Китай) 6:4, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Олійникова зіграє проти сильнішої в матчі між першою сіяною Еммою Радукану (30, Велика Британія) та Маєю Хвалінською (146, Польща).

Перемога над Ван Сіньюй стала першою для Олександри над представницями топ-50 світового рейтингу. 25-річна українка раніше не вигравала жодного поєдинку на змаганнях рівнем вище ніж WTA 125. Новий тиждень, незалежно від подальшого виступу в Румунії, наша тенісистка розпочне серед числа 75 найкращих тенісисток планети.

Окрім Олійникової, у Клуж-Напоці продовжує боротьбу інша українка, Дар'я Снігур. Вона вийшла у чвертьфінал, де 5 лютого орієнтовно о 20:00 за київським часом зіграє проти ще однієї китаянки, Юань Юе (130).

Нагадаємо, що в першому колі змагань у Клуж-Напоці Олійникова обіграла у важкому матчі представницю Єгипту Маяр Шериф (109), а в другому розібралася з угоркою Анною Бондар (64).