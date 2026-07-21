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Стародубцева вперше відреагувала на скандал через танці з російськими тенісистками

Олександр Булава — 21 липня 2026, 23:32
Стародубцева вперше відреагувала на скандал через танці з російськими тенісистками
Юлія Стародубцева
Інстаграм

Українська тенісистка Юлія Стародубцева вперше прокоментувала скандальне відео з весілля ексросіянки Дар'ї Касаткіної, на якому вона разом з Надією Кіченок танцюють під російську пісню в компанії "нейтральних" Мірри Андрєєвої та Анастасії Павлюченкової.

Відповідний допис вона опублікувала в Інстаграм.

Тенісистка вважає, що в її проукраїнській позиції не має бути жодних сумнівів.

"Перш за все, сподіваюся, що з усіх моїх попередніх вчинків та інтерв'ю не залишається жодних сумнівів щодо мого ставлення до незаконної війни Росії в Україні. Ніхто не може уявити собі весь масштаб страждань, які випали на долю мене та моєї родини – і я не прошу співчуття. Я вірю, що ніщо не може підготувати нас до жахів війни, і я ніколи не став би вказувати комусь, як поводитися чи як долати свою травму. Моя мета – прояснити поточну ситуацію та трохи розповісти про те, хто я є і за що я виступаю.

Ніколи публічно не говорила про те, як війна безпосередньо вплинула на мене чи на мою родину, оскільки побоююся, що це може створити додаткову небезпеку для моїх рідних, з огляду на місце їхнього проживання. Річ у тому, що я більше не можу повернутися додому, оскільки він тепер знаходиться на окупованій території. Обидва будинки моїх дідуся та бабусі, де я провела дитинство, були розбомблені, а мій власний будинок зазнав пошкоджень, був розграбований і перебуває в непридатному для проживання стані.

Мій дідусь боровся за життя, провівши 15 днів у комі після недавнього удару безпілотника по його автомобілю. Незліченну кількість разів я ледь не втратила всю свою родину через безглузді щоденні бомбардування українських цивільних осіб. Це сувора реальність, з якою ми, українці, стикаємося щодня, і про багато з цих історій я ніколи не розповідала навіть найближчим друзям – я сама вирішила переживати це наодинці, і саме тому не люблю, коли мені вказують, що я маю відчувати", – заявила Юлія.

Також тенісистка розповіла про свій візит на весілля Касаткіної, при цьому не пояснивши спільні танці під російськомовну пісню "Люби меня, люби" з "нейтральними" Міррою Андрєєвою та Анастасією Павлюченковою.

"Дарія Касаткіна – моя подруга, і вона – одна з дуже небагатьох, хто з перших днів війни засуджував Росію та підтримував Україну. Крім того, вона нещодавно взяла австралійське громадянство і більше не виступає за Росію. Я хотіла розділити з нею цей щасливий день і відсвяткувати її весілля.

Я розумію, що є люди, незадоволені присутністю окремих гостей, але я на цьому весіллі була заради своєї подруги, а не заради гостей.

Я не шукаю співчуття після цього допису і знаю, що не всі мене зрозуміють. Це звернення – виключно для людей із добрим серцем, яким важливо зрозуміти, хто я є. І саме заради них я продовжуватиму підтримувати свою країну та з гордістю представляти її щоразу, коли виходитиму на корт", – підсумувала Стародубцева.

Нагадаємо, раніше на цей інцидент відреагувала інша українська тенісистка Олександра Олійникова, яка опублікувала звернення до Стародубцевої та Кіченок.

Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева

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