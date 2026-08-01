Світоліна програла Еалі у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні

Еліна Світоліна (10) не зуміла вийти в півфінал турніру серії WTA 500 у Вашингтоні. У чвертьфінальному поєдинку друга сіяна українка поступилася представниці Філіппін Александрі Еалі (28).

Гра тривала 1 годину 34 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 4:6.

Стартовий сет почався із серії брейків від обох спортсменок. Першій вдалося втримати свою подачу Еалі лише в шостому геймі. Світоліна відповіла тим самим, а за рахунку 3:4 мала потрійний брейк-пойнт. Філіппінка завдяки хорошій першій подачі все ж забрала гейм і впевнено прийняла на партію – 3:6.

Здавалося, що у другому сеті в грі намітився перелом. Еліна одразу зробила брейк, а на наступній своїй подачі врятувалася з 0:40. На жаль, у середині сету в українки знову настав спад. Еала зрівняла рахунок, вийшла вперед і зрештою прийняла на матч – 4:6.

За поєдинок Світоліна 4 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 2 помилки на подачі та 6 брейків.

Mubadala DC Open – WTA 500

Вашингтон, США, хард

Призовий фонд: $1,637,982

Чвертьфінал, 1 серпня

Еліна Світоліна (Україна) – Александра Еала (Філіппіни) 3:6, 4:6

Суперниці зустрічалися вдруге за півтора місяці, обидва рази сильнішою була Еала.

Світоліна вдруге виступила у Вашингтоні й двічі зупинялася на стадії чвертьфіналу. Попри поразку, з наступного тижня одеситка підніметься на 9 сходинку світового рейтингу.

Нагадаємо, що у Еліна стартувала у столиці США з другого кола, де перемогла ексросіянку Поліну Кудерметову (108, Узбекистан).