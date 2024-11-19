Стрибки з трампліна у сезоні-2024/25: календар і результати змагань Кубку світу
22 листопада в норвезькому Ліллехаммері стартує сезон-2024/25 Кубку світу зі стрибків з трампліна. Загалом у чоловіків заплановано 36 стартів (29 особистих і 7 командних), а також чемпіонат світу в Тронхеймі, який відбудеться у лютому-березні 2025 року.
Зберігайте календар, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі будуть доступні всі результати сезону-2024/25.
Кубок світу-2024/25 зі стрибків з трампліна
22.11.2024 | 17:15 | Ліллехаммер (Норвегія), HS 140, змішаний командний турнір
23.11.2024 | 17:00 | Ліллехаммер (Норвегія), HS 140, особистий турнір
24.11.2024 | 17:00 | Ліллехаммер (Норвегія), HS 140, особистий турнір
30.11.2024 | 18:00 | Рука (Фінляндія), HS 142, особистий турнір
1.12.2024 | 16:15 | Рука (Фінляндія), HS 142, особистий турнір
7.12.2024 | 16:05 | Вісла (Польща), HS 134, особистий турнір
8.12.2024 | 16:15 | Вісла (Польща), HS 134, особистий турнір
13.12.2024 | 16:45 | Тітізеє-Нойштадт (Німеччина), HS 142, парний командний турнір (SuperTeam)
14.12.2024 | 17:00 | Тітізеє-Нойштадт (Німеччина), HS 142, особистий турнір
15.12.2024 | 17:00 | Тітізеє-Нойштадт (Німеччина), HS 142, особистий турнір
21.12.2024 | 17:00 | Енгельберг (Швейцарія), HS 140, особистий турнір
22.12.2024 | 17:00 | Енгельберг (Швейцарія), HS 140, особистий турнір
Турне чотирьох трамплінів
29.12.2024 | 17:30 | Оберстдорф (Німеччина), HS 137, особистий турнір КО
1.1.2025 | 15:00 | Гарміш-Партенкірхен (Німеччина), HS 142, особистий турнір КО
4.1.2024 | 14:30 | Інсбрук (Австрія), HS 128, особистий турнір КО
6.1.2024 | 17:30 | Бішофсхофен (Австрія), HS 142, особистий турнір КО
18.1.2025 | 17:15 | Закопане (Польща), HS 140, командні змагання
19.1.2025 | Закопане (Польща), HS 140, особистий турнір
25.1.2025 | 17:30 | Оберстдорф (Німеччина), HS 235, особистий польотний турнір
26.1.2025 | 17:00 | Оберстдорф (Німеччина), HS 235, особистий польотний турнір
31.1.2025 | Віллінген (Німеччина), HS 147, змішаний командний турнір
1.2.2025 | Віллінген (Німеччина), HS 147, особистий турнір
2.2.2025 | Віллінген (Німеччина), HS 147, особистий турнір
8.2.2025 | Лейк Плейсід (США), HS 128, змішаний командний турнір
8.2.2025 | Лейк Плейсід (США), HS 128, особистий турнір
9.2.2025 | Лейк Плейсід (США), HS 128, особистий турнір
15.2.2025 | Саппоро (Японія), HS 137, особистий турнір
16.2.2025 | Саппоро (Японія), HS 137, особистий турнір
Чемпіонат світу-2025, Тронхейм (Норвегія)
2.3.2025 | HS 102, особистий турнір, нормальний трамплін
5.3.2025 | HS 138, змішаний командний турнір, великий трамплін
6.3.2025 | HS 138, командний турнір, великий трамплін
8.3.2025 | HS 138, особистий турнір, великий трамплін
Raw Air-2025
13.3.2025 | Осло (Норвегія), HS 134, особистий турнір
15.3.2025 | Вікерсунд (Норвегія), HS 240, особистий польотний турнір
16.3.2025 | Вікерсунд (Норвегія), HS 240, особистий польотний турнір
22.3.2025 | Лахті (Фінляндія), HS 130, особистий турнір
23.3.2025 | Лахті (Фінляндія), HS 130, парний командний турнір (SuperTeam)
28.3.2025 | Планіца (Словенія), HS 240, особистий польотний турнір
29.3.2025 | Планіца (Словенія), HS 240, командний польотний турнір
30.3.2025 | Планіца (Словенія), HS 240, особистий польотний турнір