Стрибки з трампліна у сезоні-2024/25: календар і результати змагань Кубку світу

22 листопада в норвезькому Ліллехаммері стартує сезон-2024/25 Кубку світу зі стрибків з трампліна. Загалом у чоловіків заплановано 36 стартів (29 особистих і 7 командних), а також чемпіонат світу в Тронхеймі, який відбудеться у лютому-березні 2025 року.

Зберігайте календар, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі будуть доступні всі результати сезону-2024/25.

Кубок світу-2024/25 зі стрибків з трампліна

22.11.2024 | 17:15 | Ліллехаммер (Норвегія), HS 140, змішаний командний турнір

23.11.2024 | 17:00 | Ліллехаммер (Норвегія), HS 140, особистий турнір

24.11.2024 | 17:00 | Ліллехаммер (Норвегія), HS 140, особистий турнір

30.11.2024 | 18:00 | Рука (Фінляндія), HS 142, особистий турнір

1.12.2024 | 16:15 | Рука (Фінляндія), HS 142, особистий турнір

7.12.2024 | 16:05 | Вісла (Польща), HS 134, особистий турнір

8.12.2024 | 16:15 | Вісла (Польща), HS 134, особистий турнір

13.12.2024 | 16:45 | Тітізеє-Нойштадт (Німеччина), HS 142, парний командний турнір (SuperTeam)

14.12.2024 | 17:00 | Тітізеє-Нойштадт (Німеччина), HS 142, особистий турнір

15.12.2024 | 17:00 | Тітізеє-Нойштадт (Німеччина), HS 142, особистий турнір

21.12.2024 | 17:00 | Енгельберг (Швейцарія), HS 140, особистий турнір

22.12.2024 | 17:00 | Енгельберг (Швейцарія), HS 140, особистий турнір





Турне чотирьох трамплінів

29.12.2024 | 17:30 | Оберстдорф (Німеччина), HS 137, особистий турнір КО

1.1.2025 | 15:00 | Гарміш-Партенкірхен (Німеччина), HS 142, особистий турнір КО

4.1.2024 | 14:30 | Інсбрук (Австрія), HS 128, особистий турнір КО

6.1.2024 | 17:30 | Бішофсхофен (Австрія), HS 142, особистий турнір КО



18.1.2025 | 17:15 | Закопане (Польща), HS 140, командні змагання

19.1.2025 | Закопане (Польща), HS 140, особистий турнір

25.1.2025 | 17:30 | Оберстдорф (Німеччина), HS 235, особистий польотний турнір

26.1.2025 | 17:00 | Оберстдорф (Німеччина), HS 235, особистий польотний турнір

31.1.2025 | Віллінген (Німеччина), HS 147, змішаний командний турнір

1.2.2025 | Віллінген (Німеччина), HS 147, особистий турнір

2.2.2025 | Віллінген (Німеччина), HS 147, особистий турнір

8.2.2025 | Лейк Плейсід (США), HS 128, змішаний командний турнір

8.2.2025 | Лейк Плейсід (США), HS 128, особистий турнір

9.2.2025 | Лейк Плейсід (США), HS 128, особистий турнір

15.2.2025 | Саппоро (Японія), HS 137, особистий турнір

16.2.2025 | Саппоро (Японія), HS 137, особистий турнір





Чемпіонат світу-2025, Тронхейм (Норвегія)

2.3.2025 | HS 102, особистий турнір, нормальний трамплін

5.3.2025 | HS 138, змішаний командний турнір, великий трамплін

6.3.2025 | HS 138, командний турнір, великий трамплін

8.3.2025 | HS 138, особистий турнір, великий трамплін





Raw Air-2025

13.3.2025 | Осло (Норвегія), HS 134, особистий турнір

15.3.2025 | Вікерсунд (Норвегія), HS 240, особистий польотний турнір

16.3.2025 | Вікерсунд (Норвегія), HS 240, особистий польотний турнір





22.3.2025 | Лахті (Фінляндія), HS 130, особистий турнір

23.3.2025 | Лахті (Фінляндія), HS 130, парний командний турнір (SuperTeam)

28.3.2025 | Планіца (Словенія), HS 240, особистий польотний турнір

29.3.2025 | Планіца (Словенія), HS 240, командний польотний турнір

30.3.2025 | Планіца (Словенія), HS 240, особистий польотний турнір