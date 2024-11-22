Стрибки з трампліна. Німеччина відкрила сезон перемогою в міксті

Збірна Німеччини зі стрибків на лижах з трампліна у складі Селіни Фрайтаг, Андреаса Веллінгера, Катаріни Шмід і П’юса Пашке виграла змішаний командний турнір, який відкривав програму Кубку світу сезону-2024/25.

Бундестім на 22,3 бали випередив господарів, збірну Норвегії (Анна Одін Стрьом, Крістоффер Еріксен Сундал, Ейрін Марія Квандал, Маріус Ліндвік). Топ-3 замкнула Австрія (Ліза Едер, Даніель Чофеніг, Ева Пінкельніг, Ян Хьорль).

Збірна України (Тетяна Пилипчук, Віталій Калініченко, Жанна Глухова, Євген Марусяк), для якої це був дебютний виступ у міксті на Кубку світу, припинила боротьбу ще за підсумками першої спроби, посівши 11 місце з 11 команд-учасниць.

Підсумкові результати:

У суботу та неділю в рамках першого етапу Кубку світу в Ліллехаммері відбудуться по два особистих старти у чоловіків і жінок.