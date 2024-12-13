Україна – 12-та в парному командному турнірі, перемога Німеччини

Збірна України зі стрибків на лижах з трампліна у складі Віталія Калініченка та Євгена Марусяка посіла 12 місце у парному командному турнірі (SuperTeam) на четвертому етапі Кубку світу в німецькому Тітізеє Нойштадті. Українці зуміли потрапити до другої спроби (туди пробиваються 12 найкращих дуетів), проте не відібралися до вирішальної, третьої спроби, в якій виступають лише 8 найкращих команд.

Впевнену перемогу здобули господарі, німецький дует Андреас Веллінгер/П’юс Пашке. Вони випереди Австрію (Даніель Чофеніг/Ян Хьорль) та Норвегію (Халвор Егнер Гранеруд/Крістоффер Еріксен Сундал).

Підсумкові результати:

14 та 15 грудня на етапі Кубку світу в Тітізеє-Нойштадті відбудуться два особистих турніри, в яких Марусяк і Калініченко також виступлять.