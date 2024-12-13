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Україна – 12-та в парному командному турнірі, перемога Німеччини

Олег Дідух — 13 грудня 2024, 18:43
Україна – 12-та в парному командному турнірі, перемога Німеччини
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Збірна України зі стрибків на лижах з трампліна у складі Віталія Калініченка та Євгена Марусяка посіла 12 місце у парному командному турнірі (SuperTeam) на четвертому етапі Кубку світу в німецькому Тітізеє Нойштадті. Українці зуміли потрапити до другої спроби (туди пробиваються 12 найкращих дуетів), проте не відібралися до вирішальної, третьої спроби, в якій виступають лише 8 найкращих команд.

Впевнену перемогу здобули господарі, німецький дует Андреас Веллінгер/П’юс Пашке. Вони випереди Австрію (Даніель Чофеніг/Ян Хьорль) та Норвегію (Халвор Егнер Гранеруд/Крістоффер Еріксен Сундал).

Підсумкові результати:

14 та 15 грудня на етапі Кубку світу в Тітізеє-Нойштадті відбудуться два особистих турніри, в яких Марусяк і Калініченко також виступлять.

Євген Марусяк Віталій Калініченко Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Андреас Веллінгер П'юс Пашке

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

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