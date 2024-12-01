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Стрибки з трампліна. Веллінгер виграв лотерейний старт у Руці

Олег Дідух — 1 грудня 2024, 18:41
Стрибки з трампліна. Веллінгер виграв лотерейний старт у Руці
Андреас Веллінгер
Skijumping.pl

Німецький стрибун Андреас Веллінгер виграв другий особистий старт на етапі Кубку світу в фінській Руці. Він випередив австрійця Штефана Крафта та партнера по команді Карла Гайгера. Для Веллінгера це восьма в кар’єрі перемога на Кубку світу.

Лідер загального заліку та вчорашній переможець, німець П’юс Пашке, показав сьомий результат. Це не завадило йому зберегти першу позицію в генеральній класифікації.

Зазначимо, що змагання відбувалися за складних погодних умов, через які невдачі зазнали ряд зірок, включно з Халвором Егнером Гранерудом, Тімі Зайцем і Маркусом Айзенбіхлером. Друга спроба була скасована.

Підсумкові результати:

Збірна України етап у Руці пропускала. Наступні старти Кубку світу відбудуться 6-8 грудня в польській Віслі, українські стрибуни планують на них виступити.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Андреас Веллінгер Карл Гайгер Штефан Крафт

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

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