Стрибки з трампліна. Норвегія виграла змішаний командний турнір у Віллінгені

Збірна Норвегії зі стрибків з трампліна виграла змішаний командний турнір на етапі Кубку світу в німецькому Віллінгені. Команда у складі Теа Міньян Бьорнсет, Крістоффера Еріксена Сундала, Айрін Марії Квандал і Йоханна Андре Форфанга на 39,4 бала випередила збірну Австрії (Ліза Едер, Ян Хьорль, Жаклін Зайфрідсбергер, Даніель Чофеніг).

Топ-3 замкнули господарі, збірна Німеччини – Катаріна Шмід, Філіпп Раймунд, Селіна Фрайтаг, Андреас Веллінгер. Збірна Словенії стала лише п’ятою. У першій спробі Тімі Зайц отримав дискваліфікацію.

Збірна України у сьогоднішньому старті участі не брала.

Підсумкові результати:

Раніше норвезький двоборець Ярл Магнус Ріібер здобув перемогу в перший день багатоденки в австрійському Зеєфельді.