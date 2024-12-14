Перші очки в сезоні. Марусяк – 26-й на Кубку світу в Нойштадті

Український стрибун Євген Марусяк набрав свої перші очки в Кубку світу сезону-2024/25. Він став 26-м в першому особистому старті на етапі в німецькому Тітізеє-Нойштадті.

Зі стрибком на 129 метрів він показав 25-й результат у першій спробі. У другому раунді Марусяк стрибнув на 125 метрів і втратив одну позицію, набравши у підсумку 5 очок. Інший представник України, Віталій Калініченко, припинив боротьбу в кваліфікації.

Свою четверту перемогу в поточному сезоні здобув лідер загального заліку Кубку світу, німець П’юс Пашке, який випередив швейцарця Грегора Дешвандена і австрійця Даніеля Чофеніга.

Підсумкові результати:

Вчора у парному командному турнірі (SuperTeam) Україна фінішувала 12-ю. У неділю, 15 грудня у Тітізеє-Нойштадті відбудеться ще один особистий турнір.