Стрибки з трампліна. Марусяк – 22-й на Кубку світу в Оберстдорфі

Український стрибун на лижах з трампліна Євген Марусяк посів 22 місце в другому особистому старті на польотному етапі Кубку світу в німецькому Оберстдорфі. Це друге поспіль та сумарно п’яте в сезоні потрапляння українця у залікову зону.

Після першої спроби українець зі стрибком на 210,5 метри замикав топ-20. У другому раунді Євген пролетів 206 метрів і у підсумку втратив дві позиції.

Інший представник України, Віталій Калініченко, припинив боротьбу ще на стадії кваліфікації.

Перемогу здобув словенець Домен Превц, який вчора став третім. Як і у суботу, другим став норвежець Йоханн Андре Форфарг. Топ-3 замкнув австрієць Міхаель Хайбьок.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, у суботньому старті в Оберстдорфі Марусяк посів 16 місце. Це його другий найкращий результат у поточному сезоні.