Дискваліфікація в другій спробі. Марусяк втретє поспіль потрапив у залікову зону на Кубку світу

Український стрибун з трампліна Євген Марусяк втретє поспіль потрапив у залікову зону на Кубку світу. Він посів 30 місце за підсумками першої спроби особистого старту в Енгельбергу, після цього був дискваліфікований у другій спробі за те, що його костюм не відповідав нормам технічного регламенту.

Результат другої спроби Марусяка був анульований, проте перша спроба пішла в залік, що дозволило українському стрибуну набрати один бал у загальний залік. Інший представник України, Віталій Калініченко, вчора не пройшов кваліфікацію.

Перемогу здобув австрієць Ян Хьорль, для якого це вже другий успіх у поточному сезоні. Він випередив партнера по команді, Даніеля Чофеніга, та господаря змагань, швейцарця Грегора Дешвандена.

Лідер загального заліку Кубку світу, німець П’юс Пашке, видав свій найгірший старт сезону – лише десяте місце.

Підсумкові результати:

У неділю, 22 грудня в Енгельбергу відбудеться ще один особистий старт. Кваліфікація розпочнеться о 15:30 за Києвом, основні змагання – о 17:00.