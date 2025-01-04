Турне чотирьох трамплінів. Подвійний успіх Крафта в Інсбруку

Австрійський стрибун Штефан Крафт здобув свою другу перемогу на Турне чотирьох трамплінів-2024/25. Він виграв третій етап багатоденки в Інсбруку та повернув собі лідерство в загальному заліку Турне.

Австрійці забрали всі три призових місця на домашньому трампліні. Другим став Ян Хьорль, третім – Даніель Чофеніг. У загальному заліку напередодні фінального етапу в Бішофсхофені трійку найкращих розділяє всього 1,3 бала.

Українець Віталій Калініченко припинив боротьбу в Інсбруку в першій спробі, посівши підсумкове 39 місце. Це його найкращий результат у кар’єрі на Турне чотирьох трамплінів. Інший представник України, Євген Марусяк, вчора не зумів подолати кваліфікацію.

Результати третього етапу:

Загальний залік Турне:

Вирішальний етап у Бішофсхофені відбудеться 5-6 січня.