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Турне чотирьох трамплінів. Подвійний успіх Крафта в Інсбруку

Олег Дідух — 4 січня 2025, 17:00
Турне чотирьох трамплінів. Подвійний успіх Крафта в Інсбруку
Штефан Крафт
Skijumping.pl

Австрійський стрибун Штефан Крафт здобув свою другу перемогу на Турне чотирьох трамплінів-2024/25. Він виграв третій етап багатоденки в Інсбруку та повернув собі лідерство в загальному заліку Турне.

Австрійці забрали всі три призових місця на домашньому трампліні. Другим став Ян Хьорль, третім – Даніель Чофеніг. У загальному заліку напередодні фінального етапу в Бішофсхофені трійку найкращих розділяє всього 1,3 бала.

Українець Віталій Калініченко припинив боротьбу в Інсбруку в першій спробі, посівши підсумкове 39 місце. Це його найкращий результат у кар’єрі на Турне чотирьох трамплінів. Інший представник України, Євген Марусяк, вчора не зумів подолати кваліфікацію.

Результати третього етапу:

Загальний залік Турне:

Вирішальний етап у Бішофсхофені відбудеться 5-6 січня.

Віталій Калініченко Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Штефан Крафт Ян Хьорль Даніель Чофеніг Турне чотирьох трамплінів

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