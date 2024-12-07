Стрибки з трампліна. Чофеніг здобув першу перемогу на Кубку світу, невдача Марусяка
Даніель Чофеніг
Skijumping.pl
Австрійський стрибун Даніель Чофеніг виграв перший особистий старт на третьому етапі Кубку світу в польській Віслі. Він випередив швейцарця Грегора Дешвандена та лідера загального заліку, німця П’юса Пашке.
Для Чофеніга це перша в кар’єрі перемога на Кубку світу, яка дозволила йому піднятися на друге місце в генеральній класифікації.
Українець Євген Марусяк знову залишився без очок. Він показав 42-й результат у першій спробі та не пробився до другого раунду. Віталій Калініченко припинив боротьбу ще на стадії кваліфікації.
Підсумкові результати:
У неділю, 8 грудня у Віслі відбудеться ще один особистий старт. Початок кваліфікації – о 14:45 за Києвом.
Нагадаємо, попередній етап у фінській Руці збірна України пропускала.