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Стрибки з трампліна. Чофеніг здобув першу перемогу на Кубку світу, невдача Марусяка

Олег Дідух — 7 грудня 2024, 18:31
Стрибки з трампліна. Чофеніг здобув першу перемогу на Кубку світу, невдача Марусяка
Даніель Чофеніг
Skijumping.pl

Австрійський стрибун Даніель Чофеніг виграв перший особистий старт на третьому етапі Кубку світу в польській Віслі. Він випередив швейцарця Грегора Дешвандена та лідера загального заліку, німця П’юса Пашке.

Для Чофеніга це перша в кар’єрі перемога на Кубку світу, яка дозволила йому піднятися на друге місце в генеральній класифікації.

Українець Євген Марусяк знову залишився без очок. Він показав 42-й результат у першій спробі та не пробився до другого раунду. Віталій Калініченко припинив боротьбу ще на стадії кваліфікації.

Підсумкові результати:

У неділю, 8 грудня у Віслі відбудеться ще один особистий старт. Початок кваліфікації – о 14:45 за Києвом.

Нагадаємо, попередній етап у фінській Руці збірна України пропускала.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна П'юс Пашке Даніель Чофеніг

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Марусяк залишився без очок у першому старті Кубку світу в Віслі
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