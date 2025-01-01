Турне чотирьох трамплінів. Потрійний успіх Чофеніга в Гарміші

Австрійський стрибун Даніель Чофеніг виграв другий етап Турне чотирьох трамплінів у Гармші-Партенкірхені. Він випередив швейцарця Грегора Дешванден та партнера по команді Міхаеля Хайбьока, який у першій спробі встановив новий рекорд трампліну – 145 метрів.

Цей успіх дозволив Чофенігу перехопили лідерство як у Турне, так і у загальному заліку Кубку світу. Переможець першого етапу, Штефан Крафт, сьогодні фінішував лише восьмим.

Українець Євген Марусяк припинив боротьбу в першій спробі. Він програв свою дуель Анже Ланішеку та у підсумку посів 41 місце.

Результати другого етапу:

Загальний залік Турне:

Завтра на Турне – день відпочинку, під час якого багатоденка переміститься в Австрію. Третій етап в Інсбруку відбудеться 3-4 січня.