Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Турне чотирьох трамплінів. Потрійний успіх Чофеніга в Гарміші

Олег Дідух — 1 січня 2025, 17:41
Турне чотирьох трамплінів. Потрійний успіх Чофеніга в Гарміші
Даніель Чофеніг
Skijumping.pl

Австрійський стрибун Даніель Чофеніг виграв другий етап Турне чотирьох трамплінів у Гармші-Партенкірхені. Він випередив швейцарця Грегора Дешванден та партнера по команді Міхаеля Хайбьока, який у першій спробі встановив новий рекорд трампліну – 145 метрів.

Цей успіх дозволив Чофенігу перехопили лідерство як у Турне, так і у загальному заліку Кубку світу. Переможець першого етапу, Штефан Крафт, сьогодні фінішував лише восьмим.

Українець Євген Марусяк припинив боротьбу в першій спробі. Він програв свою дуель Анже Ланішеку та у підсумку посів 41 місце.

Результати другого етапу:

Загальний залік Турне:

Завтра на Турне – день відпочинку, під час якого багатоденка переміститься в Австрію. Третій етап в Інсбруку відбудеться 3-4 січня.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Штефан Крафт Даніель Чофеніг Турне чотирьох трамплінів Грегор Дешванден

Турне чотирьох трамплінів

Турне чотирьох трамплінів. Марусяк не пробився у другу спробу в Гарміші
Турне чотирьох трамплінів. Марусяк пройшов кваліфікацію в Гарміші
Турне чотирьох трамплінів. Крафт виграв перший етап
Марусяк показав найкращий результат в історії України на Турне чотирьох трамплінів
Турне чотирьох трамплінів. Марусяк пройшов кваліфікацію в Оберстдорфі

Останні новини