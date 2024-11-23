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Стрибки з трампліна. Пашке переміг у Ліллехаммері, сенсаційний подіум Ортнера

Олег Дідух — 23 листопада 2024, 19:09
Стрибки з трампліна. Пашке переміг у Ліллехаммері, сенсаційний подіум Ортнера
П'юс Пашке
Skijumping.pl

Німець П’юс Пашке виграв перший особистий старт Кубку світу-2024/25 зі стрибків на лижах з трампліна у норвезькому Ліллехаммері. Для 34-річного ветерана це друга в кар’єрі перемога на Кубку світу.

Він зумів прорватися з шостої позиції після першої спроби та у підсумку випередив на 7,9 бала австрійця Даніеля Чофеніга. Топ-3 замкнув ще один австрієць, Максімільян Ортнер, для якого це перший у кар’єрі подіум на Кубку світу.

Українець Євген Марусяк припинив боротьбу ще у першій спробі, посівши у підсумку 40 місце. Його партнер по команді Віталій Калініченко, не зумів пройти кваліфікацію, показавши там 64-й результат.

Підсумкові результати:

Завтра, 24 листопада в Ліллехаммері відбудеться ще один особистий старт. Вчора, 22 листопада Пашке в складі збірної Німеччини виграв змішаний командний турнір.

Євген Марусяк Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна П'юс Пашке Даніель Чофеніг

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