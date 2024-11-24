Стрибки з трампліна. Хьорль переміг у Ліллехаммері, Марусяк 36-й

Австрійський стрибун Ян Хьорль виграв другий особистий старт на першому етапі Кубку світу сезону-2024/25 в норвезькому Ліллехаммері. Для нього це четверта в кар’єрі перемога на Кубку світу.

26-річний австрієць на 7,5 бали випередив вчорашнього переможця, П’юса Пашке. 34-річний німець зберіг лідерство у загальному заліку. Топ-3 в недільному старті замкнув ще один австрієць, Даніель Чофеніг. Штефан Крафт знову став четвертим, не зумівши втримати лідерство після першої спроби.

Лідер збірної України, Євген Марусяк, знову припинив боротьбув першій спробі, показавши 36-й результат. Інший українець, Віталій Калініченко, не пройшов кваліфікацію.

Підсумкові результати:

Наступний етап Кубку світу відбудеться у фінській Руці з 29 листопада по 1 грудня.