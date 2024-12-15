Марусяк видав другий найкращий результат в історії України на Кубку світу

Український стрибун Євген Марусяк показав 12-й результат у другому особистому старті на етапі Кубку світу в німецькому Тітізеє-Нойштадті. Він відступив на одну позицію в другому раунді, проте показав другий найкращий результат в історії України на Кубку світу і найкращий на великих, 120-метрових трамплінах.

Рекордом залишається 11 місце самого Марусяка у березні поточного року на польотному старті в норвезькому Вікерсунді.

Раніше в кваліфікації Марусяк показав 24-й результат. Інший українець, Віталій Калініченко, кваліфікацію не пройшов.

Свою п’яту перемогу в сезоні здобув господар змагань і лідер Кубку світу, німець П’юс Пашке. Він всього на 0,4 бала випередив переможця кваліфікації, австрійця Міхаеля Хайбьока. Третім став норвежець Крістоффер Еріксен Сундал.

Підсумкові результати:

Наступний етап Кубку світу відбудеться 20-22 грудня в швейцарському Енгельбергу.