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Стрибки з трампліна. Гегемонія Австрії, провал Пашке в Енгельбергу

Олег Дідух — 22 грудня 2024, 19:10
Стрибки з трампліна. Гегемонія Австрії, провал Пашке в Енгельбергу
Даніель Чофеніг
Skijumping.pl

Австрійський стрибун Даніель Чофеніг виграв другий особистий старт на етапі Кубку світу в швейцарському Енгельбергу. Він випередив двох партнерів по команді – вчорашнього переможця Яна Хьорля та Штефана Крафта.

Для Чофеніга це друга перемога в кар’єрі на Кубку світу, обидві були здобуті в поточному сезоні.

Лідер загального заліку, німець П’юс Пашке, сьогодні став лише 18-м. Це його найгірший виступ у поточному сезоні.

Нагадаємо, українці Євген Марусяк і Віталій Калініченко сьогодні вранці не пройшли кваліфікацію.

Підсумкові результати:

Вже наступного тижня, 28 грудня, в німецькому Оберстдорфі стартують найпрестижніші змагання у стрибках з трампліна – легендарна багатоденка Турне чотирьох трамплінів.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Штефан Крафт Ян Хьорль Даніель Чофеніг

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

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