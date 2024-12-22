Стрибки з трампліна. Гегемонія Австрії, провал Пашке в Енгельбергу

Австрійський стрибун Даніель Чофеніг виграв другий особистий старт на етапі Кубку світу в швейцарському Енгельбергу. Він випередив двох партнерів по команді – вчорашнього переможця Яна Хьорля та Штефана Крафта.

Для Чофеніга це друга перемога в кар’єрі на Кубку світу, обидві були здобуті в поточному сезоні.

Лідер загального заліку, німець П’юс Пашке, сьогодні став лише 18-м. Це його найгірший виступ у поточному сезоні.

Нагадаємо, українці Євген Марусяк і Віталій Калініченко сьогодні вранці не пройшли кваліфікацію.

Підсумкові результати:

Вже наступного тижня, 28 грудня, в німецькому Оберстдорфі стартують найпрестижніші змагання у стрибках з трампліна – легендарна багатоденка Турне чотирьох трамплінів.