Стрибки з трампліна. Гегемонія Австрії, провал Пашке в Енгельбергу
Даніель Чофеніг
Skijumping.pl
Австрійський стрибун Даніель Чофеніг виграв другий особистий старт на етапі Кубку світу в швейцарському Енгельбергу. Він випередив двох партнерів по команді – вчорашнього переможця Яна Хьорля та Штефана Крафта.
Для Чофеніга це друга перемога в кар’єрі на Кубку світу, обидві були здобуті в поточному сезоні.
Лідер загального заліку, німець П’юс Пашке, сьогодні став лише 18-м. Це його найгірший виступ у поточному сезоні.
Нагадаємо, українці Євген Марусяк і Віталій Калініченко сьогодні вранці не пройшли кваліфікацію.
Підсумкові результати:
Вже наступного тижня, 28 грудня, в німецькому Оберстдорфі стартують найпрестижніші змагання у стрибках з трампліна – легендарна багатоденка Турне чотирьох трамплінів.