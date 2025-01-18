Стрибки з трампліна. Австрія виграла командний турнір у Закопане

Збірна Австрії зі стрибків на лижах з трампліна у складі Ян Хьорль, Максімільян Ортнер, Штефан Крафт, Даніель Чофеніг виграв командний турнір на етапі Кубку світу в польському Закопане.

Вони більш ніж на 40 балів випередили словенський квартет Тімі Зайц, Домен Превц, Ловро Кос, Анже Ланішек. Топ-3 замкнула команда Норвегії: Халвор Егнер Гранеруд, Беньямін Остволд, Крістоффер Еріксен Сундал, Йоханн Андре Форфанг. Господарі, збірна Польщі, замкнули в сьогоднішньому турнірі топ-5.

Збірна України в командному турнірі участі не брала. Вчора Євген Марусяк успішно пройшов кваліфікацію до особистого турніру, який відбудеться в неділю, 19 січня (початок – о 17:00 за київським часом).

Підсумкові результати: