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Стрибки з трампліна. Австрія виграла командний турнір у Закопане

Олег Дідух — 18 січня 2025, 19:42
Стрибки з трампліна. Австрія виграла командний турнір у Закопане
Ян Хьорль
Skijumping.pl

Збірна Австрії зі стрибків на лижах з трампліна у складі Ян Хьорль, Максімільян Ортнер, Штефан Крафт, Даніель Чофеніг виграв командний турнір на етапі Кубку світу в польському Закопане.

Вони більш ніж на 40 балів випередили словенський квартет Тімі Зайц, Домен Превц, Ловро Кос, Анже Ланішек. Топ-3 замкнула команда Норвегії: Халвор Егнер Гранеруд, Беньямін Остволд, Крістоффер Еріксен Сундал, Йоханн Андре Форфанг. Господарі, збірна Польщі, замкнули в сьогоднішньому турнірі топ-5.

Збірна України в командному турнірі участі не брала. Вчора Євген Марусяк успішно пройшов кваліфікацію до особистого турніру, який відбудеться в неділю, 19 січня (початок – о 17:00 за київським часом).

Підсумкові результати:

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Марусяк пройшов кваліфікацію в Закопане
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