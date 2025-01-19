Стрибки з трампліна. Чофеніг переміг у Закопане, Марусяк без очок

Австрійський стрибун Даніель Чофеніг виграв особистий старт на етапі Кубку світу в польському Закопане. Для свіжоспеченого переможця Турне чотирьох трамплінів це п’ята перемога в поточному сезоні, яка дозволила йому збільшити свій відрив від переслідувачів у загальному заліку Кубку світу.

Другим фінішував норвежець Йоханн Андре Форфанг, топ-3 замкнув ще один австрієць, Ян Хьорль. Словенець Анже Ланішек, який лідирував після першої спроби з перевагою в 11,9 балів, у підсумку навіть не втримався на подіумі: четверте місце.

Єдиний представник України в сьогоднішніх змаганнях, Євген Марусяк, припинив боротьбу ще у першій спробі, показавши у підсумку 47-й результат.

Підсумкові результати:

Наступний етап Кубку світу відбудеться 24 – 26 січня на польотному трампліні в німецькому Оберстдорфі.