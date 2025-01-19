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Стрибки з трампліна. Чофеніг переміг у Закопане, Марусяк без очок

Олег Дідух — 19 січня 2025, 18:54
Стрибки з трампліна. Чофеніг переміг у Закопане, Марусяк без очок
Даніель Чофеніг
Skijumping.pl

Австрійський стрибун Даніель Чофеніг виграв особистий старт на етапі Кубку світу в польському Закопане. Для свіжоспеченого переможця Турне чотирьох трамплінів це п’ята перемога в поточному сезоні, яка дозволила йому збільшити свій відрив від переслідувачів у загальному заліку Кубку світу.

Другим фінішував норвежець Йоханн Андре Форфанг, топ-3 замкнув ще один австрієць, Ян Хьорль. Словенець Анже Ланішек, який лідирував після першої спроби з перевагою в 11,9 балів, у підсумку навіть не втримався на подіумі: четверте місце.

Єдиний представник України в сьогоднішніх змаганнях, Євген Марусяк, припинив боротьбу ще у першій спробі, показавши у підсумку 47-й результат.

Підсумкові результати:

Наступний етап Кубку світу відбудеться 24 – 26 січня на польотному трампліні в німецькому Оберстдорфі.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Йоханн Андре Форфанг Ян Хьорль Даніель Чофеніг

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Стрибки з трампліна. Марусяк – 47-й на Кубку світу в Закопане
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