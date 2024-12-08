Стрибки з трампліна. Третя перемога Пашке, Марусяк ще ближче до очок
П'юс Пашке
Skijumping.pl
Німецький стрибун П’юс Пашке виграв другий особистий старт на етапі Кубку світу в польській Віслі. Для нього це третя перемога в поточному сезоні, яка дозволила 34-річному ветерану закріпити своє лідерство в загальному заліку.
Пашке на 8,5 бала випередив австрійця Яна Хьорля. За ним розташувалися ще два представники Австрії – Штефана Крафт та вчорашній переможець, Даніель Чофеніг.
Українець Євген Марусяк показав свій найкращий результат у сезоні, проте до перших очок у поточній зимовій кампанії не дотягнувся – 34 місце. Інший представник України, Віталій Калініченко, не пройшов кваліфікацію.
Підсумкові результати:
Наступний етап Кубку світу відбудеться у німецькому Тітзеє-Нойштадті 13-15 грудня.